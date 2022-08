Cineplexx startet SuperKinoTour: Kino-Erlebnis wie noch nie in ganz Österreich

Wien (OTS) - Cineplexx feiert den Sommer und reist mit der SuperKinoTour quer durch Österreich: Von 12. August bis 11. September können sich Besucher:innen im ganzen Land an fünf Wochenenden bei freiem Eintritt davon überzeugen, was Kino alles kann. Die Cineplexx-Kinos öffnen ihre Türen für alle Kinofans mit viel Programm für Jung und Alt. Das Erlebnis startet jeweils ab 13 Uhr mit einem bunten Aktivitäten-Mix im Kino-Foyer und reicht bis weit hinter die Kulissen.

Leistbare Unterhaltung auf Top-Niveau

„Kino ist leistbare Unterhaltung auf Top-Niveau, die gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist – und bringt Freude in den Sommer. Mit der SuperKinoTour holen wir Groß und Klein in die Welt des Kinos und lassen auch hinter die Kulissen blicken – die besten Filme gibt’s natürlich obendrauf“, so Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe.

Kinoerlebnisse der Superlative

Spiel, Spaß, Action und unvergessliche Erlebnisse stehen bei der Cineplexx SuperKinoTour im Vordergrund – besonders Familien, Cineasten, Superhelden-Fans und Horror-Freund:innen kommen voll auf ihre Kosten: Die beliebten Minions treten live in den Kinos auf, beim Kinderschminken werden der Kreativität keine Grenzen gesetzt, im Indianertipi wandelt man auf den Spuren Winnetous und im House of Horror wird ab zwölf Jahren ordentlich das Fürchten gelehrt. Beim Cineplexx „Glüxxrad“ gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen und die Backstage-Führung führt direkt ins Herzstück jedes Kinos: Im Vorführraum liegen alle Geheimnisse verborgen, die nur im Rahmen der SuperKinoTour für einen Tag gelüftet werden.

Kino, das schmeckt

Die SuperKinoTour bietet Snack-Liebhaber:innen auch Einblicke ins Kinobuffet: Besucher:innen können dem Cineplexx-Team direkt beim Popcorn-Machen über die Schultern schauen und die frischen Snacks im Anschluss verkosten.





Special Shows und Aktivitäten

13:00-15:00: &nbs p; Trailershow

13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 / 17:15: House of Horror – ab 12 Jahren

13:45 / 14:45 / 15:45 / 16:45: Kino Backstage – Blick hinter die Kulissen

14:00 / 15:00 / 16:00: Blick ins Kinobuffet – Popcorn & Co





Im Kinofoyer

13:00-18:00 Uhr Spaß & Action: Kinderschminken, Tipi mit Indianerrätsel, Glüxxrad und vieles mehr

Zu jeder vollen Stunde: Die Minions live

Zu jeder halben Stunde: Asterix & Obelix sowie Winnie Puuh live

Alle Termine der SuperKinoTour:

12.08. Cineplexx Salzburg Airport

13.08. Cineplexx Linz

14.08. Cineplexx Weiz

19.08. Cineplexx Parndorf

20.08. Cineplexx Mattersburg

21.08. Cineplexx Wiener Neustadt

26.08. Village Cinema Wien Mitte

27.08. Cineplexx Wien Auhof

28.08. Cineplexx Westfield Donau Zentrum

02.09. Cineplexx Innsbruck

03.09. Cineplexx Wörgl

04.09. Cineplexx Millennium City

09.09. Cineplexx Leoben

10.09. Cineplexx Villach

11.09. Cineplexx Graz





Das Programm der SuperKinoTour findet jeweils von 13:00-18:00 Uhr statt.

Freier Eintritt zu den Aktivitäten im Kino-Foyer und Backstage.

Mehr Informationen unter www.cineplexx.at/superkinotour





Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film-Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards – 2018 und 2019 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Ultimate Screen sowie Barco Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Split, Belgrad und Novi Sad (MX4D), dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Zentrum und Apollo und dem ersten Dolby Cinema in Wien im Village Cinema und danach im Cineplexx Millennium City, dem nun mehr vierten Dolby Cinema Standort nach Linz und Salzburg Airport, bestätigt.

Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih Constantin-Film in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung von Kino-Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nord-Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben.

Der erfolgreiche Expansionskurs hält kontinuierlich an: Durch den Kauf der UCI Kinowelt 2019 wurden auch die damit verbundenen drei Standorte in Österreich Teil der Cineplexx Kinobetriebe. 2019 und 2020 ging außerdem die Expansion im SEE-Bereich mit 5 Kinos in Rumänien in eine neue Phase. Dank umfangreicher Renovierung des Cineplexx Millennium City in 2020, die nicht nur Wiens erstes MX4D Kino, sondern auch den ICTA EMEA Award 2020 in der Kategorie „Beste Kino-Modernisierung“ brachte, befindet sich in der Bundeshauptstadt nun das modernste Kino Österreichs. Die letzten Expansionsschritte erfolgten im September 2021 mit der Neueröffnung des Cineplexx Weiz, dem nun 5. Kinostandort in der Steiermark, dem Cineplexx ALGO in Meran, dem 2. Standort in Südtirol, Italien sowie dem Ende Mai 2022 eröffneten Cineplexx Ljubljana Rudnik, das in der slowenischen Hauptstadt neue Kino-Standards setzt.

Mit rund 1.700 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 – vor der COVID-19 Pandemie – begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher.

Mehr Informationen zu Österreichs führendem Kinobetreiber auf www.cineplexx.at.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Voice, und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Dolby Cinema und Dolby Vision sind Marken von Dolby Laboratories. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. DLB-G

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen richten Sie bitte an:



Cineplexx Pressestelle

ikp Wien GmbH

cineplexx @ ikp.at

01/5247790-18