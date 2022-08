Grüne Wien/Berner: Junge Eltern brauchen Unterstützung um tragische Vorfälle zu verhindern

„Frühe Hilfen“ in Wien müssen massiv ausgebaut werden – trauriger Anlass Baby mit Schütteltrauma

Wien (OTS) - Seit Jahren und besonders seit Beginn dieser Legislaturperiode fordern die Wiener Grünen einen massiven Ausbau der "Frühen Hilfen" und der Begleitung von jungen Eltern.

„Das Ankommen eines neuen Kindes in einer Familie ist meist eine große Freude, aber auch mit großen Herausforderungen verbunden. Der neue Säugling braucht viel Aufmerksamkeit und insbesondere junge Eltern in schwierigen Situationen sind oft überfordert und benötigen Unterstützung.“ so Ursula Berner, Familiensprecherin der Grünen Wien.

Wenn die Beziehung der Eltern vielleicht schon vorher Risse bekommen hat, wenn schon ältere Geschwister im Haushalt leben, wenn die Mutter an postnatalen Depressionen leidet, wenn die Einkommensituation schwierig ist, wenn neben der Arbeit nur wenig Zeit zur Verfügung steht oder niemand aus Familie und Freundeskreis gelegentlich einspringen kann – das sind einige der Gründe, warum es zu einer familiären Überforderung kommt. Solche Überforderungen sind fast immer der Ausgangspunkt für so dramatische Verhaltensweisen, wie sie sich gestern in Wien ereignet hatten. In den sensiblen Phasen der ersten Lebensjahre eines neuen Kindes brauchen viele Familien Unterstützung, um solche tragischen Vorfälle zu vermeiden.

„Die Stadt, der Stadtrat für Soziales und der Stadtrat für Kinder- und Jugend-Hilfe sind dringend aufgefordert, hier den Ausbau der öffentlich zur Verfügung gestellten Hilfe auszubauen“ so Berner, „Die Begleitung vor und während der Geburt durch Hebammen ist besser zu unterstützen und vor allem das Angebot der "frühen Hilfen" wirklich endlich für alle Familien in Wien zugänglich zu machen. Junge Familien in der Krise brauchen soziale und psychologische Unterstützung, um den Start gut meistern zu können!“

In Wien werden derzeit pro Jahr rund 20.000 Kinder geboren. Bis zu 10% dieser Babys und ihre Familien haben großen Unterstützungsbedarf. Derzeit können in Wien aber nur Kinder und Familien, die im Westen der Stadt wohnen, mit den „Frühen Hilfen“ unterstützt werden. Zudem verschärft die fortdauernde Pandemie die psychische Belastung vieler Familien. Hilfsangebote für Mütter und Eltern auszubauen ist das Gebot der Stunde für eine gute Versorgung und damit für eine Prävention, die die Chancengleichheit für alle Kinder in Wien verbessert und das Sozialsystem der Stadt auch in Zukunft entlasten kann. Dafür ist es notwendig, das Angebot auf die gesamte Stadt, auf alle Bezirke auszubauen. Der klare Plan und die Finanzierung fehlen aber. Es ist dringend notwendig, das Programm „Frühe Hilfen“ auf ganz Wien auszubauen.

Ursula Berner abschließend: „Gerade in einer Zeit der multiplen Krisen kommen junge Familien noch mehr unter Druck. Schnüren Sie dringend ein Familienhilfspaket, Herr Stadtrat Hacker und Herr Stadtrat Wiederkehr!“





