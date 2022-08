Tourismuskongress "Brennpunkt eTourism" im Oktober wieder live an der FH Salzburg

Digitalisierung im postpandemischen Zeitalter - Chancen und Herausforderungen für den Tourismus

Puch/Salzburg (OTS) - Der von der Tourismusforschung der FH Salzburg jährlich organisierte Tourismuskongress setzt sich in diesem Jahr mit den Chancen und Herausforderungen, die sich auch durch die Pandemie ergeben haben, auseinander. Die TeilnehmerInnen erwarten insgesamt sieben Vorträge von nationalen und internationalen branchenbekannten ReferentInnen.

Top-ReferentInnen an der FH Salzburg

Spannende Inputs direkt aus der Praxis bieten am 06.10.2022 bereits die beiden Keynotes bereits am Vormittag: Service Expertin Sabine Hübner, deren Vortrag innovative Ansätze für die Servicekultur im postpandemischen Zeitalter bereithält. Anja Kirig, Zukunfts- und Trendforscherin, spezialisiert sich auf Hospitality und die Vereinbarkeit von Digitalisierung und Konnektivität.

Am Nachmittag erwarten die Besucher*innen Victoria Hochreiter (SalzburgerLand Tourismus) und Andreas Spechtler (SiliconCastles) mit neuesten Ideen und Best practice-Beispielen zu Youtube und Influencer Marketing und neuen Geschäftsmodellen der Digitalisierung.

Erfolgscoach Jessica Lackner erzählt davon, was wir von Influencer*innen lernen können, während AR-Expertin Barbara Prodinger über den erfolgreichen Einsatz von virtuellen touristischen Erlebnissen im Wohnzimmer der Gäste referiert. Den Abschluss des praxisgeladenen Nachmittags bildet Gregor Matjan, der über die Chancen und Herausforderungen der digitalen Destination berichtet.

Netzwerk & Austausch im Fokus

In angenehmer Atmosphäre steht das Netzwerken und Kontakte knüpfen in den Pausenzeiten im Fokus: Als fester Bestandteil des Branchenkalenders lädt der Brennpunkt eTourism dazu ein, sich zu vernetzen und untereinander sowie mit den Expert*innen vor Ort auszutauschen und neue Kontakte fürs eigene Business zu knüpfen.

Alle Infos, Programm & Tickets unter: www.brennpunkt-etourism.com

Die FH Salzburg – praxisnah, forschungsstark und chancenreich – bietet ihren über 3.300 Studierenden in den Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Design, Medien & Kunst sowie Gesundheitswissenschaften beste akademische Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Mit dem Fokus auf Innovation in Forschung und Lehre sowie der internationalen Orientierung wird die FH Salzburg zur Initiatorin zukunftsfähiger Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft; insbesondere in den dynamischen Themenfeldern Technik, Gesundheit und Medien.

den dynamischen Themenfeldern Technik, Gesundheit und Medien. Mehr auf www.fh-salzburg.ac.at



