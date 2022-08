BFI Wien lädt am 15.9. zum Tag der offenen Tür

Die Highlights: Interview mit Bestsellerautor Thomas Brezina, ein exklusiver 200-Euro-Messerabatt und die Chance auf eine kostenlose Traumausbildung sowie viele weitere Preise.

Wien (OTS) - Am 15.9. ist es wieder soweit: Das BFI Wien öffnet von 14:00 bis 20:00 Uhr seine Pforten zum Tag der offenen Tür. „Ich will mehr vom Leben“ ist dabei Motto und Programm zugleich. Denn die Besucher erwartet bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Angebot: So verrät Bestsellerautor Thomas Brezina im Interview nicht nur, was er als nächstes für seine Fans in petto hält, sondern plaudert über seinen Werdegang und welchen Stellenwert Bildung in seinem Leben hat. Dazu bietet das BFI Wien den ganzen Nachmittag spannende Impulstalks und persönliche Beratungsgespräche zu den Themen Ausbildung, Förderungen und Finanzierung sowie die Möglichkeit, sich kostenlos von einer Visagistin und einem Fotografen für ein professionelles Bewerbungsfoto in Szene setzen oder seine Bewerbungsmappe von Arbeitsmarktexperten auf Herz und Nieren prüfen zu lassen.

Natürlich darf auch heuer der exklusive Messerabatt nicht fehlen. Alle Besucher erhalten einen Rabatt von 200 Euro auf das Aus- und Weiterbildungsangebot des BFI Wien. Und als besonderes Highlight winkt allen Besucherinnen und Besuchern des „Tag der offenen Tür“ die Chance auf eine Traumausbildung im Wert von bis zu 5.000 Euro sowie viele weitere spannende Preise.

Wer es am 15.9. nicht an den Alfred-Dallinger-Platz 1 schafft, hat die Möglichkeit virtuell am Event teilzunehmen: Alle Vorträge werden auch live im Internet unter www.bfi.wien/offenetuer übertragen.

„Bessere Jobchancen, mehr Lebensqualität“

„Aktuelle Studien legen eindrucksvoll dar: Aus- und Weiterbildung bringt bessere Jobchancen, ein höheres Gehalt und mehr Lebensqualität. Sie zahlt sich also in vielerlei Hinsicht aus“, so Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien. „Und unser Tag der offenen Tür ist die ideale Gelegenheit, um das individuell passende Angebot zu finden oder Antworten auf vielleicht noch offene Fragen zu den Themen Lernen, Arbeiten und Jobsuche zu erhalten“, ist der BFI Wien-Chef überzeugt.

Breites Beratungsangebot und wertvolle Fördertipps

Garant dafür sind nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BFI Wien, die umfassend zum breiten Bildungsangebot des Hauses informieren, sondern auch Experten von AK und waff, die wertvolle Tipps zu Fördermöglichkeiten geben. Den ganzen Nachmittag können sich Interessierte zudem aus erster Hand alles Wissenswerte zu den Angeboten der Schulen des BFI Wien, der Werkmeisterschule, der Fachhochschule und der Hamburger-Fernhochschule holen.

Und damit Besucher mit Kindern völlig entspannt im vielfältigen Programm des BFI Wien stöbern können, steht über die gesamte Dauer der Veranstaltung eine kostenfreie professionelle Kinderbetreuung zur Verfügung.

Wann: 15.9.2022 von 14:00 bis 20:00 Uhr

Wo: Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien

Das detaillierte Programm des „Tag der offenen Tür 2022“ am BFI Wien ist unter www.bfi.wien/offenetuer abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jan Weinrich, MBA

BFI Wien, Leiter Unternehmenskommunikation

j.weinrich @ bfi.wien

T +43 1 811 78-10 355

M +43 699 168 62 355