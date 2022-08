Die Hofburg ruft! Dominik Wlazny (Marco Pogo) am 11.08. in Graz und Linz

„Freue mich über jede einzelne Unterstützungserklärung!“

Wien (OTS) - Nach dem Auftakt am 09.08. in Wien läuft nun die Unterstützungskampagne „Mei‘ Präsident“ in der Steiermark und Oberösterreich an: Dominik Wlazny (Marco Pogo) wird morgen, 11.08., an den Stützpunkten der Bierpartei in Graz und Linz persönlich anzutreffen sein.

Wann & Wo:

Graz: Do, 11.08. von 10-12 Uhr, Schmiedgasse 26 (Fußgängerzone)

Linz: Do, 11.08. von 15-17 Uhr, Kärntner Straße vis-à-vis vom Wissensturm

Im Juni dieses Jahres hat die Bierpartei ihren Vorsitzenden und Gründer Dominik Wlazny (Marco Pogo) überzeugt, den Weg Richtung Hofburg anzutreten. Dazu ist es notwendig, mindestens 6.000 beglaubigte Unterstützungserklärungen bis 02.09. einzusammeln. „Es heißt Wahl und bei einer Wahl muss man die Wahl haben, deshalb seid‘s dabei, bei der Unterschreiberei“ so der Aufruf von Dominik Wlazny an seine Unterstützer:innen. Und weiter: „Ich freue mich über jede einzelne Unterstützungserklärung!“

Unterschreiben kann jede:r Österreicher:in, der/die am Stichtag (09.08.2022) wahlberechtigt ist. Die Unterstützungserklärung muss vom jeweiligen Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes beglaubigt werden. Wer seinen Hauptwohnsitz in einer Landeshauptstadt hat, kann an jedem Magistrat der Stadt seine Erklärung beglaubigen lassen. Diese Erklärung muss danach im Original an die Bierpartei (Eyzinggasse 23, 1110 Wien) geschickt bzw. an eine:n der Wahlhelfer:innen überreicht werden. Die Unterstützungserklärung zum Download sowie ein Tutorial sind hier zu finden: www.bierpartei.eu

Dominik Wlazny (Marco Pogo) in Graz

Dominik Wlazny (Marco Pogo) besucht im Zuge der Unterstützungskampagne "Mei' Präsident" den Stützpunkt der Bierpartei in Graz.

Datum: 11.08.2022, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Schmiedgasse 26, Fußgängerzone

Schmiedgasse 26, 8010 Graz, Österreich

Dominik Wlazny (Marco Pogo) in Linz

Dominik Wlazny (Marco Pogo) besucht im Zuge der Unterstützungskampagne "Mei' Präsident" den Stützpunkt der Bierpartei in Linz.

Datum: 11.08.2022, 15:00 - 17:00 Uhr

Ort: vis-á-vis vom Wissensturm

Kärntner Straße, 4020 Linz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Wir bitten Sie um Ihre Anmeldung unter presse @ bierpartei.eu

Rückfragen Medien: Tel. +43 677 643 792 27 (Sabine, Alexandra)

Mail presse @ bierpartei.eu

www.bierpartei.eu