Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im September

Wien (OTS) - Die Wiener Kaufleute bieten im Herbst ein Feuerwerk an Aktionen und Veranstaltungen wie etwa mehrtägige Straßenfeste, Verteilaktionen und saisonale Wochenmärkte.



Aktion des U-Bahn-Baustellenmarketings der Wirtschaftskammer Wien

ab 01.09. Bunte Bleistifte für Schulkinder

Die Verteilaktion in den Geschäften rund um die Reinprechtsdorferstraße, die Pilgramgasse und die Kirchengasse sowie in den Geschäften rund um die U2-Station Rathaus und den Frankhplatz statt.



1. Bezirk

IG Kaufleute Wollzeile

03.09. Remasuri "Wiener Sinne" - das Straßenfest der Wollzeile

Von 10 - 17 Uhr laden die Traditionsbetriebe der Wollzeile dazu ein, den Wiener Charme mit allen Sinnen zu genießen. Anschauen, Angreifen, Probieren, Verkosten und Testen ist gewünscht, Kulturprogramm und Gewinnspiel inklusive. Für Kinder gibt es jede Menge Unterhaltung. Das Highlight: ein Meet&Greet mit der Hummel Bommel.



3. Bezirk

Landstraßer Kaufleute

03.09. - 24.09. Einkaufen und Gewinnen

Wer an einem Samstag im 3. Bezirk einkauft und die Rechnung bis zum darauffolgenden Freitag, 12:00 Uhr, hochlädt, erhält mit etwas Glück den Rechnungsbetrag retour (maximal 100 Euro). Jede Woche wird eine Gewinnerin bzw. ein Gewinner ermittelt.

Weitere Informationen: www.gewinnimdritten.at



5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

02.09. Flohmarkt am Margaretenplatz

Der kunterbunte Flohmarkt bietet für jeden etwas. In angenehmer Atmosphäre präsentieren mehr als 20 Standeln ihre Angebote: Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes

Marktzeiten: 09 - 17 Uhr, Kontakt: flohmarkt@wienmargareten.at



08.09. - 29.09. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen, Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität. Unbedingt probieren sollte man auch die im Holzofen gebackenen Bio-Backwaren aus bestem Sauerteig.



7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse

07.09. - 28.09. DER Neubaumarkt in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse

DER Neubaumarkt findet immer mittwochs von 11 bis 19 Uhr in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse statt. Er bringt erfrischend rurales Flair in den 7. Bezirk. „DER Neubaumarkt“ steht für D wie Direktvermarktung, E wie Ehrlich produziert und R wie von Regionalen Anbietern. Hier können köstliche Produkte von Direktvermarktern gekauft werden: Knackiges Brot und Gebäck, Obst und Gemüse von den Feldern in Wien und Niederösterreich, Bio-Fisch und Fleisch, Käse, Eingemachtes, uvm. Bei der Auswahl der Anbieter wurde auf Bio-Zertifizierung und möglichst ressourcenschonende Verpackungen der Waren geachtet.



29.09. Lange Tafel der Nachbarschaft in der Neubaugasse

Die Lange Tafel der Nachbarschaft von 17 - 22 Uhr mit Musik aus aller Welt sorgen - zwischen der Mondscheingasse und der Richtergasse. Mit Oliver Hangl´s Silent Disco – Gehsteigdisco: Neubaugasse Ecke Lindengasse wird ab ca. 20:30 Uhr zum Dancefloor.



IG Unternehmer Kaiserstraße

17.09. Literaturmeile in der Zieglergasse

Lesungen, Slampoetry, ein Comic- und ein Lyrikschwerpunkt, aber auch Ausstellungen und Musik.

Für die Jugend gibt es Kinder- und Jugendbuchlesungen, ein Mitmach-Lesekonzert, Philosophieren mit Kindern, gestalte dein eigenes Buch, u.v.m.

U.a. mit: Markus Köhle, Tarek Leitner, Violetta Parisini, Teresa Präauer, Marlene Streeruwitz und Renate Welsh

www.literaturmeile.at



8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

02.09. - 30.09. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche statt (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse).



Interessensgemeinschaft Kaufleute Josefstadt

29.09. Musikalische Weltreise in der Josefstadt

Nach zwei Jahren Pause laden die Unternehmen der Josefstadt wieder zur „Weltreise der Musik“ in ihre Geschäfte ein. Sei es Kaffeehaus, Hotel oder Boutique - in Unternehmen der Josefstadt kann man von 18:00 bis 21:00 Uhr bei freiem Eintritt einmal musikalisch um die Welt reisen. Fix dabei sind das Gypsy-Swing-Trio „Django Partie“, das im Vega Nova auftreten wird sowie „Wizard of Blues“ mit Erik Trauner und Siggi Fassl, die im Café Hummel spielen werden. Wie schon in den letzten Jahren stehen wieder vier Fahrradtaxis bereit, die das Publikum bequem von einer Darbietung zu nächsten radeln werden.

Weitere Infos und Programm unter: www.kauf-im-achten.info





10. Bezirk

Wiens Favoriten - Einkaufen nebenan

24.09. Trommlerspektakel in Favoriten

Trommlerumzug von 14:00 – 15:00 Uhr entlang der ganzen Fußgängerzone Favoritenstraße in 1100 Wien.

Mehr auf www.wiens-favoriten.at



13. Bezirk

Carré Hietzing - Entspannt Einkaufen

03.09. Hietzinger Bezirksfest

In Althietzing findet ein Fest für die ganze Familie mit den Schwerpunkten Kunst & Kultur, Handwerk und Genuss statt. Angebote der ansässigen Unternehmen, gutes Essen Bühnenprogramm mit Livemusik.



15. Bezirk

IG Kaufleute der Reindorfgasse

09.09. - 10.09. Reindorfgassenfest

Das Reindorfgassenfest findet heuer an den beiden Tagen von 13 bis 22 Uhr statt. Es wird drei Bühnen von drei Programmgestaltern geben. Der Eintritt ist frei.

Es spielen: Ernst Molden, Spitting Ibex, Das schottische Prinzip oder Alex Miksch. Musikalisch spannt sich der Bogen von Funk (Aminata & The Astronauts feat. Big John Whitfield) über Rock ‘n‘ Roll (Douglas Linton and The Plan Bs) bis zu Hip-Hop (Duzz Down San Allstars).

Kinderliedermacher Bernhard Fibich für einiges Funkeln im Publikum sorgen. Daneben lädt Dancing Stars Tanzprofi Conny Kreuter Kinder und Jugendliche zu einer „Tanzweltreise“ ein. Weiteres Kinderprogramm wie Puppen-, Musik- und Erzähltheater gibt es täglich bis 18 Uhr.

Zwischen den Bühnen sorgen unterschiedliche Stände (Gastronomie, Fahrrad-Parkour, etc.) für ein buntes Programm. Zusätzlich wird es in der anliegenden Schwendergasse einen Riesen-Flohmarkt geben.

www.reindorfgasse.net



16. Bezirk

IG Kaufleute Brunnenviertel in Neulerchenfeld

09.09. - 01.10. Kulinarischer Spaziergang 2022

Käse aus aller Welt, Crêpe aus Syrien verkosten, an duftenden Seifen aus Aleppo riechen, Marmelade aus der Wachau probieren. Kai Sann, Obmann des Wiener Einkaufgrätzls IG Brunnenviertel führt durch das Brunnenviertel. Der Spaziergang ist kostenlos – wer will, kann am Schluss etwas für das VinziBett spenden. Anmeldung unter: uwieser@dasfoto.info / 0650 494 81 43

Die nächsten Termine:

09. 09., 16.00 Uhr mit den Urban Sketchers Vienna, Anmeldung (ausnahmsweise): sandra@sandfarbe.at

16. 9., 16.00 Uhr unter dem Motto „Tradition und Trachten“, 30. 9., 16.00 Uhr 1.10, 16.00 Uhr



17. Bezirk

IG Kaufleute Hernalser Hauptstraße und IG der Kaufleute Kalvarienberggasse-Dornerplatz

29.09. Grätzlumzug mit der Trommelgruppe Batala Austria

Mit Trommelwirbel machen die Kaufleute der Hernalser Hauptstraße und der Kalvarienbergasse auf das vielfältige, regionale Angebot im Bezirk aufmerksam. Am Start gibt es Eis und während des Umzugs werden Goodie-Bags mit Gutscheinen und weiteren Überraschungen verteilt - solange der Vorrat reicht.

Unsere Tour führt von der Gelateria Arnoldo, 17, Hernalser Hauptstraße 145 über die Hernalser Hauptstraße - Jörgerstraße - zum 'Osfizio in die Kalvarienberggasse. Von: 16 - 18 Uhr. Die Schlussveranstaltung beim 'Osfizio ist um ca. 18 Uhr und anschließend lassen wir den Abend mit Livemusik ausklingen.





19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

07.09. - 28.09. Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten gibt es jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr beim Wochenmarkt in der Gatterburggasse.



20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.09. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).





21. Bezirk

Wirtschaft 21

09.09. - 11.09. 150. Jedleseer Großkirtag

Anlässlich der 150. Ausgabe geht der Jedleseer Großkirtag heuer wieder über drei von 13 bis 21 Uhr: Ein Familienfest nach alter Tradition auf der Lorettowiese (Jedlesee, Anton-Bosch-Gasse) mit Standrln, Vergnügungspark, Ringelspiel, Glücksrad des Einkaufsstraßenvereins Wirtschaft 21, Kinderparadies, Live-Musik & Unterhaltung

Sofern die zu diesem Zeitpunkt gültige Corona-Maßnahmen-Verordnung ein solches Fest zulässt.



22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

02.09. - 30.09. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt gibt es jeden Freitag zwischen 8 und 12:30 Uhr Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte:

02.09. & 30.09.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

09.09. & 23.09.: Piazza Star 22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

Änderungen vorbehalten!





23. Bezirk

Geschäftsleute von Mauer

30.09. Genusstour - ein kulinarischer Rundgang durch Mauer

Von 18:00 bis 21:00 Uhr veranstalten die Maurer Kaufleute die bereits neunte GenussTour: verwandeln sich viele Geschäfte wieder in GenussStationen mit kulinarischen und kulturellen Highlights.

Von der Maurer Lange Gasse über die Geßlgasse, den Maurer Hauptplatz bis hinauf in die Endresstraße

Freuen Sie sich auf die Weine der Maurer Winzer und/oder das Bier aus Rodaun. Genießen Sie Pikantes wie die beliebten Empanadas von Oscar Garcia Marquez oder Süßes wie Schokofrüchte und Schokoladen aus dem Lungau. Jede Kostprobe ist um nur 1,- Euro erhältlich.

Bei aller Begeisterung für diese Veranstaltung ist aber das wichtigste Motto „sicher genießen“. Daher werden natürlich die zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Vorschriften eingehalten. Mit Respekt und Verständnis füreinander wird es bestimmt ein genussvoller Abend.

Alle Informationen finden Sie auf www.einkaufen-in-mauer.at



Mehr Infos und Aktionen – z. B. aktuelle Gewinnspiele - unter https://www.einkaufsstrassen.at





