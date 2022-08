Real Time Warenkreditversicherung für das B2B Online Geschäft

Aon, Munich Re und WALBING Technologies starten „Embedded Trade Credit Insurance“

Wien (OTS) - Der Online-Handel im B2B Bereich boomt. Allerdings gibt es auch einige Herausforderungen, da Unternehmen täglich mit neuen Kunden und Lieferanten zusammenarbeiten. Der Anbieter möchte nichts liefern bevor nicht bezahlt wird und Kunden wollen immer weniger in Vorkasse treten laut Studie "B2B-E-Commerce 2020 – Status quo, Erfahrungen und Ausblicke“ von ibi research der Universität Regensburg sowie der Studie „Payment- und Finanzprozesse im B2B E-Commerce“ (Januar 2021). Lieferanten benötigen daher eine Absicherung für den Eventualfall, dass die vereinbarte Zahlung nicht geleistet wird. Im Online-Geschäft ist die Kundenstruktur oft volatil, Kunden sind neu und kaufen nur einmal. Die traditionelle Warenkreditversicherung stößt hier an Grenzen und müsste durch neue zusätzliche Lösungen für den Bereich E-Commerce ergänzt werden, um den Kunden online den Kauf auf Rechnung mit Zahlungszielen zwischen 30 und 90 Tagen („Buy Now, Pay Later“) zu ermöglichen.

Aus diesem Grund haben das globale Dienstleistungsunternehmen Aon über sein Tochterunternehmen One Underwriting, Great Lakes Insurance, eine Tochtergesellschaft von Munich Re und das Hamburger FinTech WALBING gemeinsam eine neue, auf Einzelrechnungen-basierende Warenkreditversicherungs-Lösung entwickelt, die sich speziell an das B2B eCommerce-Geschäft richten.

So funktioniert die Lösung für Kunden

B2B Plattformen integrieren den Versicherungsschutz ganz einfach als sogenannte Embedded Insurance-Lösung. Dazu genügt es zukünftig, sich auf der B2B Plattform von WALBING zu registrieren und anschließend die APIs der WALBING-eigenen Sanya-Plattform zu nutzen.

Warum brauchen B2B Plattformen Warenkreditversicherungen?

Eine Warenkreditversicherung kompensiert Ausfälle, wenn Kunden ihre Rechnungen nicht begleichen. Im B2B Geschäft werden häufig Rechnungen für Bestellungen mit einem hohen Betrag ausgestellt. Diese Bestellungen können nur dann vom Verkäufer angenommen werden, wenn der Kunde bereit dazu ist, in Vorkasse zu treten, oder aber über eine Kreditlinie bei einem Versicherer verfügt. Im Online-Geschäft muss der Versicherungsschutz jedoch sofort, also in real-time, zur Verfügung stehen — dann, wenn der Kunde sich zum Kauf entschließt. Genau diesen real-time Versicherungsschutz ermöglicht die neuartige Lösung von Aon / One Underwriting, Great Lakes Insurance / Munich Re und WALBING.

Die Versicherung garantiert die Finanzierung des Lieferantenkredits, wenn der Lieferant in Vorleistung geht. Diese Art der Versicherung funktioniert auch dann, wenn die Finanzierung über Dritte läuft. Das bedeutet, dass der Versicherungsschutz auch auf Investoren übertragen werden kann, sollte sich ein Lieferant dazu entscheiden, die von ihm gestellte Forderung aus seiner Rechnung später im Rahmen der Forderungsfinanzierung über WALBING zu verkaufen.

Schutz auch für Investoren in bislang unversicherte Forderungen

Für Investoren, wie z.B. Banken, Factoring-Unternehmen oder Alternative Investment Funds, die über WALBINGs Sanya-Plattform in B2B Forderungen investieren, besteht die Möglichkeit, zunächst noch unfinanzierte Forderungen auszuwählen und diese im Anschluss inklusive Versicherungsschutz anzukaufen. B2B Forderungen haben sich in den letzten Jahren aufgrund ihrer Eigenschaften wie attraktiven Renditen, niedrigen Ausfallquoten, kurzen Kapitalbindungsdauern, Selbstliquidation, Unkorreliertheit mit anderen Anlageklassen und direkte und nachhaltige Unterstützung der Real-Wirtschaft zu einer eigenen Anlageklasse entwickelt und nehmen unter institutionellen Fonds eine wachsende Bedeutung ein.

Dr. Kai Engelsberg, Mitglied der Geschäftsleitung Aon Credit Solutions Deutschland sagt: " Unternehmen wollen heute online wachsen. Durch diese Initiative werden wir zukünftig in der Lage sein, Versicherungsschutz dort anzubieten, wo er im Kerngeschäft unserer Kunden gebraucht wird. Mit der Embedded Trade Credit Insurance Lösung unserer Partner und uns ist dies gelungen. In einer Zeit, in der neue Formen von Volatilität durch digitale Transformation entstehen, können Unternehmen nun auch online Geschäfte sicher abschließen und skalieren, ohne dass ihre ‚User Journeys‘ unterbrochen werden. "

Andreas Moser, Head of Embedded Trade Finance Solutions von Munich Re sagt: " Mit unserer TALARIA Lösung schlagen wir ein neues „digitales“ Kapitel in der Versicherung von Forderungen auf. Dank der neu entwickelten Scoring-Engine, die auf der Expertise von Munich Re in der Kreditversicherung, aber auch in den Bereichen Datenanalyse und maschinelles Lernen basiert, können wir eine Deckung für den Einzelforderungsausfall in "Echtzeit" Realität werden lassen. "

Jörg Hörster, CEO von WALBING Technologies sagt: " Real-time Embedded Credit Insurance ist das Mosaik-Stück, das bislang sowohl im digitalen B2B Markt als auch im Forderungsankaufsmarkt gefehlt hat. Wir freuen uns sehr, dass unsere Sanya-Plattform mit Embedded Trade Credit Insurance beiden Märkten das Potenzial gibt, skalieren zu können. "

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten unseren Kunden in über 120 Ländern Beratung und Lösungen, um ihnen die Kompetenz und Zuversicht zu geben, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

Folgen Sie Aon auf Twitter und LinkedIn. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie den Aon Newsroom besuchen und melden Sie sich hier für News Alerts an. Erfahren Sie mehr über Aon unter www.aon.com

Disclaimer Aon

Diese Medieninformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung von Aon, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte, wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweicht. Aon übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Über Walbing

WALBING verbessert das B2B-Geschäft. Die Firma wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, internationale Geschäfte zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bei WALBING glauben wir, dass Finanzierungs-, Zahlungs- und Versicherungsservices dort angeboten werden sollten, wo und wann sie benötigt werden. Wir designen unsere Lösungen so, dass Finanzdienstleistungen benutzerfreundlich, unkompliziert und effektiv sind. Mit unserer Sanya-Plattform bieten wir eine API-Suite an, über die unsere Invoice-to-Cash. bzw. Buy Now, Pay Later-, unsere Warenkreditversicherungs- und bald auch unsere Track & Pay-Services zugänglich sind. Zu diesen Services gehört auch der Betrieb von zwei datengesteuerten Marktplätzen, einem für institutionelle Investoren in Handelsforderungen und einem für Versicherungsunternehmen, die in Versicherungsrisikokapital investieren. Führende B2B-Brands, darunter mehrere europäische Unicorns, setzen ihr Vertrauen in WALBING bei der Finanzierung und bald auch bei der Versicherung ihrer gesamten Nutzerbasis.

Disclaimer Walbing

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse können erheblich von den geäußerten oder angedeuteten Erwartungen abweichen.

Über Munich Re

Munich Re ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz – vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ida 2021. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen.

Disclaimer Munich Re

Diese Medieninformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Munich Re beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung unserer Gesellschaft, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte, wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweicht. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

