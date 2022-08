Theater, Literatur, Kabarett und mehr

Vom SOG. Theater Wiener Neustadt bis zu den Passionsspielen in Kirchschlag

St.Pölten (OTS) - „Sommersonne, Sommerglanz, Sommerglück“ nennt sich ein bunter Reigen heiterer, romantischer und leichter Texte mit Sommerbezug inklusive Pianobegleitung, den das SOG. Theater Wiener Neustadt am Donnerstag, 11. August, ab 19 Uhr auf der Tscherte Theaterbühne bei den Kasematten in Wiener Neustadt präsentiert. Nähere Informationen beim SOG. Theater unter 02622/87031, e-mail office @ sog-theater.at und www.sog-theater.at bzw. www.kultursommer-wn.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 11. August, feiert ab 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach die Komödie „Biografie: Ein Spiel“ von Max Frisch in einer Inszenierung von Hakon Hirzenberger Premiere. Zu sehen ist die Versuchsanordnung über die Möglichkeit, die eigene Vergangenheit zu korrigieren, weiters am 12., 13., 17., 18., 19., 20., 24., 25., 26. und 27. August jeweils ab 20.15 Uhr sowie am 28. August ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Am Donnerstag, 11. August, setzt auch der „Kultur.Sommer.Semmering“ sein Programm mit Fritz von Herzmanovsky-Orlandos „Der Gaulschreck im Rosennetz“ in einer Interpretation von Wolfram Berger und Toni Burger (Violine) fort; Beginn im Grandhotel Panhans ist um 15.30 Uhr. Am Freitag, 12. August, widmet sich wiederum ab 15.30 Uhr Cornelius Obonya im Rahmen des Stefan-Zweig-Zyklus der „Schachnovelle“, ehe ab 16 Uhr im Kulturpavillon Michael Dangl ein Gespräch mit Intendant Florian Krumpöck führt. Am Freitag, 12. August, ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon und am Samstag, 13. August, ab 15.30 Uhr im Panhans liest dann Michael Dangl aus Zweigs Biografie „Casanova - Homo eroticus“, begleitet von Passagen aus dessen eigenen Memoiren sowie Querflötenklängen Maria Fedotovas von Johann Sebastian Bach bis André Jolivet. Am Samstag, 13. August, bringt zudem Caroline Peters ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon Sibylle Luigs Komödie „Semmeringer Sommerfantasie“ zur Uraufführung. Am Sonntag, 15. August, folgen ab 11 Uhr im Panhans „Liebste Alma!“, der Briefwechsel zwischen Arnold Schönberg und Alma Mahler, mit Petra Morzé und Roland Koch sowie ab 15.30 Uhr im Kulturpavillon eine Doppelconférence von Joseph Lorenz und Daniel Keberle mit Texten von Hugo Wiener. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Im Südbahnhotel am Semmering hingegen nimmt sich Florian Teichtmeister am Samstag, 13. August, ab 11 Uhr unter dem Motto „Ich küsse Ihre Hand, Madame!“ Texten von HC Artmann und Alfred Polgar an; den musikalischen Teil des Abends gestalten der Cellist Franz Bartolomey und Magda Amara am Klavier mit Evergreens aus der Welt der Operette, des Musicals und der Schlager. Am Sonntag, 14. August, folgt ab 17 Uhr eine szenische Lesung aus Daniel Glattauers Theaterstück „Vier Stern Stunden“ mit Leila Müller, Willy Höller, Ingo Paulick und Sophie Bauer. Nähere Informationen und Karten unter 02664/2690-200 und www.suedbahnhotel-kultur.at.

Nicht weit vom Semmering, in Hirschwang an der Rax, präsentiert der Reichenauer Kultursommer im Parkhotel Hirschwang am Freitag, 12. August, Tricky Niki mit einem „Best of Comedy aus dem Bauch heraus“, am Samstag, 13. August, Caroline Athanasiadis mit ihrem „Tzatziki im 3/4 Takt“ und am Sonntag, 14. August, Fredi Jirkal und Pepi Hopf mit „Nimm 2 wie Pech und Schwefel“. Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02666/58110, e-mail office @ parkhotelhirschwang.at und und www.seminarparkhotel.at/kultursommer2022 bzw. www.kultursommer.co.at.

Kabarett bieten auch Peter & Tekal am Sonntag, 14. August, im Rahmen von „Kultur bei Winzern“ in der Vinothek Weinkontraste in Straß im Straßertale: „Gesund gelacht mit Weinlese“ beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02735/3900, e-mail info @ weinkontraste.at und www.weinkontraste.at.

Schließlich werden in Kirchschlag in der Buckligen Welt ab Sonntag, 14. August, die 2020 abgesagten Passionsspiele, die ansonsten im 5-Jahre-Rhythmus stattfinden, nachgeholt; die Premiere beginnt um 14 Uhr. Gespielt wird von den bis zu 500 Laienschauspielern im Passionsspielhaus bis 26. Oktober, jeweils Samstag ab 17 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr sowie zusätzlich am Montag, 15. August, und Mittwoch, 26. Oktober, jeweils ab 14 Uhr bzw. als Schulvorstellungen an den Freitagen 23. und 30. September jeweils vormittags. Nähere Informationen und Karten unter 02646/2243-14, e-mail passionsspiele @ kirchschlag.at und www.passion.at.

