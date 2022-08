Einladung zur Pressekonferenz mit Vasyl Cherepanyn: Zur Lage der Künstler*innen und Intellektuellen in der Ukraine am 10.08.22, 14 Uhr

Wien (OTS) - Einladung zur Pressekonferenz mit Vasyl Cherepanyn, dem Leiter des Visual Culture Research Center (VCRC), eine Institution, die 2008 in Kiew als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen akademischen, künstlerischen und aktivistischen Gemeinschaften gegründet wurde.

Vasyl Cherepanyn schildert die neue katastrophale Realität im gesamteuropäischen Kontext. Darüber hinaus gibt Cherepanyn, der noch immer in Kyiv lebt, Einblick in die schwierige Lage von Künstler*innen und Intellektuellen in der Ukraine. Die Veranstaltung erfolgt auf Einladung des »Office Ukraine. Shelter for Ukrainian Artists«, welches kurz nach Kriegsausbruch gegründet wurde.



Pressekonferenz mit Vasyl Cherepanyn

Zur Lage der Künstler*innen und Intellektuellen in der Ukraine

Datum: 10.08.2022, 14:00 Uhr

Ort: MuseumsQuartier, Barocke Suiten, Suite B

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Office Ukraine Team

office @ artistshelp-ukraine.at

office @ tranzit.org