Einfacher denn je: Gravieren und schneiden von Meisterwerken mit dem Creality CR-Laser Falcon

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Creality, ein weltweit tätiger Pionier im Bereich 3D-Druck, hat seinen Lasergravierer und -schneider, den CR-Laser Falcon, auf der „Make it NEO-Creality Summer Upgrade"-Veranstaltung am 5. August 2022 offiziell vorgestellt. Der CR-Laser Falcon mit 10W-Modul und der bewährten 3D-Kerntechnologie der Creality Ender 3D-Serie sorgt für Qualität, Stabilität und Genauigkeit. Er ist ab 18. August um 10:00 Uhr in den USA im offiziellen Creality Store (EDT) erhältlich. Nutzer in europäischen Ländern können ihn am 22. August um 10:00 Uhr (GMT+2) ebenfalls bei store.creality.com/de erstehen.

Entdecken Sie den CR-Laser Falcon mit seinem 10W-Lasermodul. Er zeichnet sich durch eine Präzision von 0,06 mm, einen 12-mm-Schnitt in einem Durchgang und eine einfache Bedienung aus. Für alle Arten von Benutzern, egal ob Heimwerker oder Werkstattbetreiber, ist er stets von Nutzen. Der neueste CR-Laser Falcon 10W verfügt über eine stärkere Gravur- und Schneidleistung. Mit der fortschrittlichen LD+FAC+C-Objektivtechnologie wird der Brennpunkt auf nur 0,06 mm komprimiert, was zu scharfen und tiefen Kanten sowie sauberen Gravuren führt.

Das 10W-Lasermodul erleichtert das Schneiden dickerer Materialien. Er kann 12 mm dicke Holzplatten in einem Durchgang durchschneiden und graviert Muster in Gegenstände, die so hart wie Edelstahl sind.

Die Ein-Knopf-Steuerung macht diese Graviermaschine, die auch offline betrieben werden kann, sehr benutzerfreundlich. Sie eignet sich perfekt für die Nutzung in Innenräumen, im Freien oder wo immer Sie wollen, ohne einen Computer.

Informationen zu den Release-Vorteilen

Der 10W Laser Engraver ist ab 10:00 Uhr (EDT) am 18. August im amerikanischen Creality Online Store erhältlich, im europäischen Creality Online Store ist er ab 10:00 Uhr (GMT+2) am 18. August erhältlich. Benutzer haben die Möglichkeit, ihn mit 50 % Rabatt zu erwerben und erhalten innerhalb der ersten zwei Stunden eine Rückerstattung von 100 USD. Bleiben Sie dran und sichern Sie sich die attraktiven Release-Vorteile!

Informationen zu Creality

Creality ist eine weltweit führende Marke im Bereich 3D-Druck für Verbraucher, die sich auf die Entwicklung und Produktion von 3D-Druckern konzentriert. Die selbst entwickelten und hergestellten FDM- und Resin-3D-Drucker sind Vorreiter auf dem Markt für 3D-Drucker. 2021 entwickelte und brachte Creality unsere ersten Lasergraviermaschinen CV-01 und dann die CV-01 Pro, 5W CR-Laser Falcon, 10W CR-Laser Falcon auf den Markt. Wir aktualisieren unsere Lasergravierer in Bezug auf Laserleistung, Gravurgröße und Struktur stets, um den laufenden Modernisierungsbedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.

