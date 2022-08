Einladung zur Medien-Präsentation des Jahrbuches Alpbacher Technologiegespräche 2022 „KI in der Praxis/Applying AI"

mit Hannes Androsch, Wolfgang Knoll und Martin Kugler, am Mittwoch, 17. August 2022 um 10.00 Uhr im APA Pressezentrum

Wien (OTS) - Das Jahrbuch DISCUSSING TECHNOLOGY erscheint aus Anlass der Alpbacher Technologiegespräche und widmet sich in diesem Jahr passend zum Rahmenthema des Europäischen Forums Alpbach „The New Europe“ dem Schwerpunkt "KI in der Praxis/Applying AI".

Beiträge von Hannes Androsch, Martin Kugler, Helga Nowotny, Andreas Kugi, Ross King, Katja Schechtner, Martin Grödl, Moritz Resl und ausgewählte Themenbereiche wie etwa Methoden der Künstlichen Intelligenz, Sicherheit & Fake News, wie KI Ärzt:innen hilft, High-Tech Stadtplanung und Green IT geben einen aktuellen Überblick über KI in der Praxis/Applying AI und stellen zugleich den wissenschaftlichen Auftakt zu den Alpbacher Technologiegespräche dar.

Im Namen der Herausgeber des Jahrbuches, Dr. Hannes Androsch, Prof. Dr. Wolfgang Knoll und DI Anton Plimon, dürfen wir Sie herzlich zur Buchpräsentation für Medienvertreter*innen einladen. Programminhalte und Höhepunkte der diesjährigen Alpbacher Technologiegespräche, die vom AIT Austrian Institute of Technology und ORF Radio Österreich 1 in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach veranstaltet werden, stellen wir Ihnen vor Ort vor.



Datum: Mittwoch, 17. August 2022, 10.00 Uhr

Ort: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien



Am Podium:

Dr. Hannes Androsch , Industrieller, Vizekanzler a.D., Herausgeber Jahrbuch Discussing Technology

, Industrieller, Vizekanzler a.D., Herausgeber Jahrbuch Discussing Technology Univ. Prof. Dr. Wolfgang Knoll , wissenschaftlicher Geschäftsführer AIT Austrian Institute of Technology

, wissenschaftlicher Geschäftsführer AIT Austrian Institute of Technology DI Martin Kugler, Wissenschaftskommunikation AIT Austrian Institute of Technology

Moderation: Mag. Michael Hlava, Head of Corporate and Marketing Communications

AIT Austrian Institute of Technology

