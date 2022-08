Grüne Wien/Kraus zu Erhöhung der Fernwärme-Tarife: Eine Energiepreiserhöhung jagt die andere

Wien (OTS) - „In Wien jagt eine Energiepreiserhöhung die nächste“, so der Parteivorsitzende der Grünen Wien, Peter Kraus, anlässlich der nun fixen Erhöhung der Fernwärme-Tarife um 92 Prozent. „Wir haben für diese exorbitante Preiserhöhung ganz und gar kein Verständnis. Erst vor wenigen Tagen hat die Wien Energie – im 100 Prozent Eigentum der Stadt Wien - die Preiserhöhung für Strom und Gas vorgezogen - das Burgenland hingegen nicht“, so Kraus.

„Wien will offensichtlich den ersten Platz für die meisten Preiserhöhungen im Energiebereich erringen. Auf Bundesebene hören wir von der SPÖ fast täglich eine neue Forderung betreffend der Energiepreise. In Wien, wo man selbst eingreifen und einen Unterschied machen könnte, tut die SPÖ einfach nichts – im Gegenteil, sie lässt die Preise weiter steigen”, so Kraus. Hinzu komme noch, dass Wien Energie 2020 einen Rekordgewinn verzeichnete - dieser müsse jetzt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, statt mit immer weiteren Preiserhöhungen zu kommen.

„Auch diese neue Teuerung ist eine fossile Teuerung, wir müssen schleunigst raus aus Öl und Gas und auf saubere, erneuerbare Energie umsteigen. Nur das erspart immer weitere Preisschocks“, so Kraus abschließend.



