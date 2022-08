Erfolgreicher ORF-Hauptabend mit „Kaiserschmarrndrama“ und „Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Mit 44,8 Prozent Marktanteil in ORF 1 und ORF 2

Wien (OTS) - Höchst erfolgreich war die Nutzung des ORF-Hauptabendprogramms am gestrigen Montag, dem 8. August 2022: Mit der „Sommerkino“-Premiere von „Kaiserschmarrndrama“, der bereits achten Rita-Falk-Bestsellerverfilmung aus der beliebten „Eberhofer-Saga“, in ORF 1 mit einer Durchschnittsreichweite von 568.000 und 21 Prozent Marktanteil (Spitzenwert 657.000) sowie der fünften Ausgabe der aktuellen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel in ORF 2 mit im Schnitt 765.000 Seherinnen und Sehern und 29 Prozent Marktanteil (Spitzenwert 806.000) erzielte der ORF einen herausragenden Hauptabend-Marktanteil von 44,8 Prozent.

Besonders beachtlich ist der Zuspruch der jungen Zielgruppen in ORF 1: So erreichte die Adaption des skurrilen Krimis mit Sebastian Bezzel als phlegmatischer Provinzpolizist Franz Eberhofer, der in „Kaiserschmarrdrama“ den Mord an einem Webcam-Girl aufklären musste, und Simon Schwarz als sein gutmütiger Ex-Kollege Rudi Birkenberger 27 Prozent Marktanteil bei 12-49 und 28 Prozent bei 12-29.

Mit den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ geht es nächste Woche weiter: Am Feiertag, am Montag, dem 15. August, zeigt ORF 2 um 20.15 Uhr Folge sechs der heurigen Staffel, in der Nina Horowitz weitere sechs Singles, diesmal aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol, auf ihrer Partnersuche begleitet.

Mehr Informationen zur 26. Staffel „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es ab 16. Juli samstags um 9.50 Uhr in ORF 2 bzw. um 10.45 Uhr in 3sat.

Auf Flimmit (flimmit.at) sind die neuen Folgen von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ immer ab Dienstag zu sehen. Alle bisherigen Staffeln der beliebten TV-Partnerbörse gibt es ebenfalls zum Streamen auf Flimmit, ebenso wie die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

