ORF als Koproduzent bei TV-Großproduktion „Rise of the Raven“

Start der Dreharbeiten in Budapest mit Regisseur Robert Dornhelm, hochkarätige internationale Besetzung mit u. a. Laurence Rupp, Cornelius Obonya und Murathan Muslu

Wien (OTS) - Das abenteuerliche Leben des Feldherren János Hunyadi im mittelalterlichen Europa des 15. Jahrhunderts steht im Mittelpunkt der zehnstündigen, internationalen TV-Serie „Rise of the Raven“, die der ORF als Koproduzent gemeinsam mit Serendipity Point Films, Twin Media, HG Media, MR Film und Beta sowie dem ungarischen Fernsehsender TV2 mit Unterstützung des Nationalen Filminstituts von Ungarn realisiert. Die Dreharbeiten dazu begannen Ende Juli 2022 in der Nähe von Budapest mit mehr als 600 Schauspielerinnen und Schauspielern bzw. Stuntleuten und mit beinahe einhundert Pferden. Der ungarische Nachwuchsstar Gellért L. Kádár spielt den Heerführer János Hunyadi, der 1456 in der Schlacht von Belgrad die osmanischen Truppen besiegte. Hunyadis Lebensgefährtin Elizabeth wird vom ungarischen Fernseh-, Film- und Bühnenstar Vivien Rujder dargestellt.

Zur hochkarätigen internationalen Besetzung gehören die Österreicher Laurence Rupp („Vorstadtweiber“), Cornelius Obonya („Maria Theresia“) und Murathan Muslu („Die Macht der Kränkung“). Es spielen weiters u. a. Francesco Acquaroli („Fargo“), Karel Roden („Die Bourne Verschwörung“), Rade Serbedzija („Batman Begins“), Thomas Trabacchi („Studio Battaglia“) und Elena Rusconi („6 Underground“).

Regie führen der Oscar-nominierte und Emmy-prämierte Robert Dornhelm („Vienna Blood“, „Maria Theresia“) sowie die ungarischen Regisseure Orsi Nagypal und Attila Szász. Showrunner der Serie ist Balázs Lengyel. Die Drehbücher stammen von Lengyel, George Mihalka, Balázs Lovas, Zsófia Ruttkay, Attila Veres und Bán Mór, auf dessen Bestseller-Romanserie die Produktion basiert.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Gemeinsame Geschichte ist es, die uns mit unseren Nachbarländern verbindet, und es ist spannend, historische Ereignisse, Leben und Taten großer Persönlichkeiten filmisch umzusetzen. Es freut mich sehr, dass der ORF Teil dieser großen internationalen Koproduktion ‚Rise of the Raven‘ ist und dem TV-Publikum das Leben des legendären Heerführers Janos Hunyadi in Form einer bildgewaltigen, spannenden Fernsehserie näherbringen kann – mit Robert Dornhelm im Regiesessel und einer herausragenden internationalen wie österreichischen Besetzung, wie Laurence Rupp, Cornelius Obonya und Murathan Muslu. Ich wünsche allen Beteiligten vor und hinter der Kamera gutes Gelingen bei dieser imposanten Großproduktion.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Durch internationale Zusammenarbeit ist es möglich, Produktionen zu realisieren, die sonst in dieser Größenordnung nicht machbar wären, und auch eine österreichische Komponente miteinzubringen. Ich bin stolz darauf, dass wir als relativ kleines Land bei dieser Großproduktion mit dabei sind. Ich danke unseren Ko-Partnern und wünsche allen Beteiligten – allen voran Meister-Regisseur Robert Dornhelm – viel Erfolg bei der Umsetzung von ‚Rise of the Raven‘.“

Produzent Robert Lantos (Serendipity Point Films): „Mehr als zehn Jahre lang habe ich mit meinen Partnern diese epische Geschichte entwickelt – über den Mann, für den die Mittagsglocken läuten. Ein fantastisches Kreativteam, eine Besetzung und eine Crew, die zu den fähigsten gehören, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, haben sich zusammengefunden, um dieses fesselnde Drama mit Herz und Seele zum Leben zu erwecken, das den Lauf der Geschichte verändert hat.“

Csaba Káel, Vorsitzender des ungarischen Nationalen Filminstituts:

„Im 15. Jahrhundert veränderten die Siege von Hunyadi den Lauf der europäischen Geschichte. Unser Ziel ist es, diese erstaunliche Geschichte einem weltweiten Publikum nahe zu bringen, indem wir eine hochkarätige Serie mit aufstrebenden Talenten aus Mitteleuropa schaffen.“

Mehr zum Inhalt

„Rise of the Raven“ erzählt das abenteuerliche Leben des Feldherren Janos Hunyadi im mittelalterlichen Europa des 15. Jahrhunderts. Hunyadi, dessen Leben von Skandalen, politischen Machtspielen und Verschwörungen zwischen Adelsfamilien aus Warschau, Rom, Belgrad und Wien geprägt ist, stützt sich auf die Frauen an seiner Seite als seine stärksten Verbündeten: Elisabeth, seine Ehefrau, die als Partnerin und Geliebte nicht selten an seiner Stelle kämpft, und Mara, seine erste Liebe, die ihm das Herz bricht, als sie die wichtigste Konkubine am Hof und eine enge Vertraute von Sultan Murad wird, Hunyadi aber stets loyal verbunden bleibt. Als das Osmanische Reich ein Heer von noch nie dagewesener Größe mobilisiert, das nach Westen marschiert, um den Vatikan und Europa zu erobern, erringt Hunyadi in der Schlacht von Belgrad einen entscheidenden Sieg, der die Geschichte Europas neu gestaltet.

„Rise of the Raven“ ist eine Koproduktion von Serendipity Point Films, Twin Media, HG Media, MR Film und Beta sowie ORF und dem ungarischen Fernsehsender TV2 mit Unterstützung des Nationalen Filminstituts von Ungarn.

