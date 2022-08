Kocher: KMU-Unterstützungspaket „Perspektive Zukunft“ geht in die dritte Runde

Aktionsprogramm von BMAW und WKO fördert professionelle Beratung für Krisenbewältigung, Resilienz und nachhaltige Entwicklung von KMU und Standort

Wien (OTS/BMDW) - Das erfolgreiche Programm „Perspektive Zukunft“ von BMAW und WKO wird um ein weiteres drittes Jahr verlängert. „Perspektive 3.0“ bietet Klein- und Mittelbetrieben (KMU) konkrete Unterstützung bei der Bewältigung der Ukraine- und Coronakrise, bei der Anpassung von Liefer- und Wertschöpfungsketten für mehr Resilienz und bei der betrieblichen Neuausrichtung mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und grüne Transformation.

Kocher: Stärken Unternehmen und Standort

Bundesminister Martin Kocher unterstreicht die standortpolitische Bedeutung des Pakets: „Wir unterstützen Unternehmen dabei, sich mit fundierten Beratungsleistungen zielgerichtet weiterzuentwickeln und stärken damit insgesamt den KMU-Standort Österreich. Von einer starken KMU-Landschaft und der Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze profitiert das ganze Land.“

Kopf: Erfolgreiche Transformation in fordernden Zeiten ermöglichen

„Bereits in den ersten beiden Jahren des Förderprogrammes ‚Perspektive Zukunft‘ entfielen 70 Prozent der beantragten Beratungsförderungen auf Zukunftsthemen, wie neue Geschäftsmodelle oder Vertriebswege. Mit der Verlängerung des Programms fördern wir die erfolgreiche Transformation unserer Unternehmen in fordernden Zeiten. So können sich die Unternehmen fit für die ‚neue Normalität‘ machen“, so der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Karlheinz Kopf.

Aktionsprogramm mit Handlungstipps für Krisenszenarien und geförderten Beratungen

Das KMU-Aktionsprogramm „Perspektive Zukunft 3.0“ ermöglicht den Betrieben zur Unternehmenssicherung u.a. einen „Quick-Check“ aus finanzwirtschaftlicher Sicht, den Plan-Ist-Vergleich mit Blick auf Krisenszenarien wie steigende Material- und Energiepreise, Lieferketten-Engpässe oder die Vorbereitung von Bankterminen. Zur Zukunftssicherung der Betriebe fördert das Aktionsprogramm u.a. mit Beratungen zu Strategie und betrieblicher Neuausrichtung in Richtung ökologisches Wirtschaften. Die Beratungen werden, abhängig vom Thema, zwischen 75 % - 100 % gefördert. Insgesamt steht ein Budget von 500.000 Euro für das Programm zur Verfügung.

Weitere Informationen auf www.perspektivezukunft.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

+43 (0) 1 711 00-805130

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at



Herbert Rupp

Wirtschaftskammer Österreich

Sprecher des Generalsekretärs

T 0590900 4462

E herbert.rupp @ wko.at