Zwei steirische Hobby-Tennisspieler am Sprung ins Guinness-Buch der Rekorde

82 Stunden Benefizfest und Marathontennis vom 11. bis 14. August 2022 in Langenwang

Wir glauben an den Wert des Sports für alle, speziell in unruhigen Zeiten Friedrich Nowak 1/2

Finanziell und gesundheitlich geht es uns gut. Davon wollen wir etwas zurückgeben, lieber früher als später Karl Straßberger 2/2

Langenwang (OTS) - Am 11. August um 7:00 Uhr früh startet ein vielleicht historisches Match beim Tennisverein Schwöbing. Dann schlagen Friedrich Nowak und Karl Straßberger zum ersten Satz eines Tennisspiels und Weltrekordversuchs auf, der 82 Stunden dauern soll. Der bisherige Rekord soll am 14. August um 14:09 Uhr fallen; die angestrebte Spieldauer ist um 17:00 Uhr erreicht. Ein Benefizevent begleitet die Aktion, in Kooperation mit dem Steirischen Tennisverband.

Der Antrieb der beiden Freunde, Großcousins und Geschäftspartner: Inklusion und Stärkung der Jugendförderung im Breitensport. " Wir glauben an den Wert des Sports für alle, speziell in unruhigen Zeiten ", betont Nowak. Straßberger ergänzt: „ Finanziell und gesundheitlich geht es uns gut. Davon wollen wir etwas zurückgeben, lieber früher als später ." Das wichtigste Spendenziel – die Finanzierung eines Pool-Lifts als Einstiegshilfe – wurde vorab erreicht. Informationen sind abrufbar unter: www.weltrekord-tennis.at

Presseinformationen: www.weltrekord-tennis.at/medien



Rückfragen & Kontakt:

Verein All Winners, Bewegung für den guten Zweck

M: 0676 6101477

E: office @ elkeferstl.at