Prominenter Wissenschaftler der Stanford University und Innovator im Bereich der zellulären Reprogrammierung wird die gesamte Forschung bei Turn Bio leiten

Turn Biotechnologies, ein Unternehmen für Zellverjüngung, das neuartige mRNA-Medikamente entwickelt, um unbehandelbare, altersbedingte Krankheiten zu heilen, gab heute bekannt, dass Mitbegründer Vittorio Sebastiano, PhD, die Leitung der Forschung übernehmen wird.

Sebastiano leitete die Entwicklung der einzigartigen mRNA-basierten ERA™-Plattform (Epigenetic Reprogramming of Aging), mit der Turn Bio maßgeschneiderte Protein-Cocktails zur Verjüngung von Zielzellen herstellt. Er tritt seine Stelle als Forschungsleiter in diesem Monat an. Sebastiano ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats von Turn Bio, seit er das Unternehmen 2018 mitgegründet hat.

Als Mitglied der medizinischen Fakultät der Stanford School of Medicine, Autor von mehr als 50 wissenschaftlichen Artikeln und häufiger Redner auf Forschungskonferenzen in aller Welt ist Sebastiano einer der führenden Köpfe auf dem aufstrebenden Gebiet der zellulären Reprogrammierung. Sein Labor an der Stanford University leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung eines neuen Paradigmas für die Behandlung des Alterns und altersbedingter Krankheiten. Er leitete auch das Team, das als erstes bestätigte, dass menschliche Zellen mit der ERA-Plattform von Turn Bio reprogrammiert werden können.

„Vittorios Vision und Führungsqualitäten werden die Innovation von Turn Bio vorantreiben und unsere Bemühungen zur Entwicklung neuer Therapien beschleunigen", sagte Anja Krammer, CEO des Unternehmens. „Er ist sich des Potenzials unserer Wissenschaft bewusst, die Art und Weise, wie Ärzte altersbedingte Krankheiten behandeln, neu zu definieren, und er teilt unser Engagement, einen stetigen Strom neuer Lösungen für die Klinik zu liefern

Sebastiano, der an renommierten Universitäten in Europa und den Vereinigten Staaten geforscht hat, freut sich darauf, seine akademische Forschung in die Praxis umzusetzen, indem er die Entwicklung der Therapien von Turn Bio leitet

„Die nächsten Monate werden unglaublich aufregend sein, da wir die Lücke zwischen der akademischen Wissenschaft und den lebensverändernden Therapien, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt so dringend benötigen, schließen werden", sagte Sebastiano. „Wir haben das Potenzial, Krankheiten zu heilen, die derzeit nicht behandelbar sind, die Lebensqualität von Millionen Menschen zu verbessern und die medizinische Versorgung wirklich zu verändern und zu demokratisieren

Sebastiano erhielt seinen Bachelor- und Doktortitel von der Università di Pavia in Italien und absolvierte Post-Docs am Max-Planck-Institut für Molekulare Biomedizin in Deutschland und in Stanford. Seit 2014 ist er außerordentlicher Professor für OBGyN in Stanford im Stanford Institute for Stem Cell Biology. Er ist Woods Family Scholar in der pädiatrischen Medizin, war Co-Direktor des Stanford Stem Cell PhD Program und hat für seinen bahnbrechenden und revolutionären Ansatz zur Induktion der Zellverjüngung renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter den 2017 American Federation for Aging Research (AFAR) Junior Investigator Award und den 2019 Breakthrough in Gerontology Award von AFAR und der Glenn Foundation.

Turn Bio ist ein Unternehmen in der vorklinischen Phase, das sich auf die Reparatur von Gewebe auf zellulärer Ebene konzentriert. Die firmeneigene mRNA-Plattformtechnologie ERA™ stellt die optimale Genexpression wieder her, indem sie die Auswirkungen der Alterung im Epigenom bekämpft. Dadurch wird die Fähigkeit der Zellen wiederhergestellt, Krankheiten zu verhindern oder zu behandeln, Gewebe zu heilen oder zu regenerieren und unheilbare chronische Krankheiten zu bekämpfen.

Das Unternehmen schließt derzeit die präklinische Forschung an maßgeschneiderten Therapien für Indikationen in der Dermatologie und Immunologie ab und entwickelt Therapien für Ophthalmologie, Osteoarthritis und das Muskelsystem.

