Teheran, Mumbai, Gaza, Kiew – ORF-Auslandsmagazin „WELTjournal“ präsentiert ab 10. August vier neue Städteporträts

Auftakt mit „Mein Teheran“ von Jörg Winter um 22.30 Uhr in ORF 2; danach „WELTjournal +: Sei meine Stimme – Kampf dem Hijab-Zwang“

Wien (OTS) - Teheran, Mumbai, Gaza, Kiew – das ORF-Auslandsmagazin „WELTjournal“ setzt im Sommer seine erfolgreiche Serie von persönlichen Städteporträts der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten bzw. seiner Reporterinnen und Reporter fort. Bereits zum zehnten Mal präsentieren sie „ihre Stadt“ auf die etwas andere Art und geben Einblick in ihren Arbeitsalltag. Den Auftakt macht am Mittwoch, dem 10. August 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 ORF-Korrespondent Jörg Winter mit einem Porträt der iranischen Hauptstadt Teheran, aus der er mehr als sieben Jahre lang als einer der wenigen westlichen Journalisten berichtet hat. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr die Dokumentation „Sei meine Stimme – Kampf dem Hijab-Zwang“.

Die weiteren Stationen der diesjährigen „WELTjournal“-Städteporträts:

Am 17. August nimmt „Weltjournal“-Reporter Patrick A. Hafner die Zuschauer/innen mit in die indische Mega-Metropole Mumbai. ORF-Korrespondent Tim Cupal führt am 31. August in „Mein Gaza“ durch den dicht besiedelten Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer. Und am 7. September erzählt Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz in „Mein Kiew“ die wechselhafte Geschichte der Stadt am Dnepr.

Mit den vier neuen Porträts umfasst die „WELTjournal“-Serie insgesamt 44 Stadtporträts.

WELTjournal: „Mein Teheran“ – mit ORF-Korrespondent Jörg Winter

Seit der islamischen Revolution vor mehr als vier Jahrzehnten ist der Iran mit westlichen Sanktionen belegt und die Hauptstadt Teheran eine der isoliertesten Millionenstädte der Welt. Eine klerikal-militärische Elite hat politisch das Sagen, die überwiegend jungen Stadtbewohner/innen Teherans loten derweil die Grenzen der Freiheit aus.

Mehr als sieben Jahre lang hat ORF-Korrespondent Jörg Winter als einer der wenigen westlichen Journalisten aus Teheran berichtet und dort gearbeitet. Sein exklusives Porträt einer von Ausländern wenig besuchten Mega-Stadt zeigt die vielen, oft überraschenden Facetten der iranischen Gesellschaft. Mutige junge Designerinnen und Künstler kommen ebenso zu Wort wie steinreiche Autosammler oder glühende Regime-Anhänger. Jörg Winter zeigt Überlebensstrategien im täglichen Verkehrschaos, er besucht Skipartys in den Bergen Teherans und führt das Publikum als einer der ersten westlichen TV-Journalisten durch die ehemalige amerikanische Botschaft in Teheran, das „Nest der Spione“, wie man sie im Iran nennt, Ort einer spektakulären Geiselnahme und Ausgangspunkt der jahrzehntelangen Erzfeindschaft mit den USA.

WELTjournal +: „Sei meine Stimme – Kampf dem Hijab-Zwang“

Mit mehr als sieben Millionen Followern auf Social Media gehört die iranisch-amerikanische Journalistin Masih Alinejad zu den prominentesten und gefährdetsten Kritikerinnen des Mullah-Regimes in Teheran. Mit ihr Kontakt aufzunehmen, ist im Iran verboten – und gefährlich: Wer ihr Videos schickt, etwa von Frauen, die aus Protest gegen patriarchale Gesetze das Kopftuch ablegen, riskiert eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren. „WELTjournal +“ begleitet Masih Alinejad bei ihrer Arbeit im Exil in New York, wo sie den Kampf vieler Iranerinnen gegen das ultra-konservative Regime der Mullahs und den Hijab-Zwang unterstützt. Masihs Engagement wird auf eine harte Probe gestellt, als ihre Familie im Iran bedroht wird: ihr Bruder wird inhaftiert, sie selbst in den USA vom iranischen Geheimdienst ausspioniert, der sie – so Masihs Befürchtung – verschleppen und mundtot machen will.

