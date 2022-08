Newchic, die globale Online-Modeplattform, verlängert die Frist für den Modewettbewerb 2022

Hong Kong und Los Angeles (ots/PRNewswire) - Newchic, eine Online-Modeplattform, die sich aus Marken zusammensetzt, die Vielfalt, Inklusion und Kreativität zelebrieren, gab heute bekannt, dass sie die Frist für ihren #ArtYourPossibility Contest 2022 um neun Kalendertage auf den 19. August 2022 (PST) verlängern wird. Die ursprüngliche Frist war der 10. August 2022 (PST).

Newchic verschob die Frist, um sicherzustellen, dass kein Teilnehmer seine Chance auf die Teilnahme am Wettbewerb aufgrund von Umständen verliert, die er nicht beeinflussen kann. Die Teilnehmer müssen Portfolios mit sechs Originalillustrationen einreichen, die sich auf eines (oder zwei) der vier Wettbewerbsthemen beziehen, sowie eine Beschreibung der Geschichte und des kreativen Prozesses hinter den Designs. (Die Teilnehmer können Arbeiten zu maximal zwei Themen einreichen)

‚Eines unserer Hauptziele bei Newchic ist es, aufstrebenden Designern die Mittel an die Hand zu geben, mit denen sie ihre einzigartige Kreativität zum Ausdruck bringen können", sagte Herr Zou, Präsident von Newchic. ‚Wir freuen uns darauf, dieses Talent auf globaler Ebene zu präsentieren

Der #ArtYourPossibility-Wettbewerb 2022 soll aufstrebenden Modekreativen auf der ganzen Welt eine Plattform bieten, um ihre einzigartigen Geschichten zu erzählen und sich für die Anliegen einzusetzen, die ihnen am Herzen liegen. Der Wettbewerb dreht sich um vier Themen, die sich an den vier CSR-bewussten Modemarken orientieren, die als Co-Gastgeber für den Wettbewerb fungieren: Selfsow, Koyye, Mensclo und Charmkpr.

Jede dieser vier Marken konzentriert sich auf eine bestimmte soziale Mission und unterstützt darüber hinaus das übergeordnete Ziel von Newchic, Einzigartigkeit, Ausdruck und Multikreativität zu fördern. Selfsow zelebriert das Bewusstsein und die Wertschätzung der Frauen für ihre eigene Schönheit - und ihre Macht, ihre Schönheit durch Selbstdarstellung zu definieren. Koyye entwirft Designs, die die Unerschrockenheit junger Street-Culture-Enthusiasten widerspiegeln, die ständig die Grenzen von Farbe und Kreativität ausreizen, um die Welt zu verändern. Mensclo legt Wert auf einen ‚weniger ist mehr"-Ansatz beim Design und verwendet zeitlose, minimale Stile, die sich an jede Garderobe anpassen lassen. Schließlich greift Charmkpr auf den Einfluss des globalen Erbes und der Geschichte auf die Männermode zurück und hebt die Schönheit unseres vereinten Planeten hervor.

Newchic hat auch andere wichtige Wettbewerbsdaten an die neue Frist angepasst. Nach dem Einsendeschluss am 19. August 2022 (PST) hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, für ihre Favoriten zu stimmen. Newchic wird auf der Grundlage dieser Abstimmung die acht besten Finalisten auswählen und 1:1-Interviews mit den Designern koordinieren, die am Wochenende des 20. August 2022 (PST) über Zoom stattfinden werden. Am Wochenende des 27. August 2022 (PST) wird Newchic dann eine Instagram-Live-Sendung veranstalten, in der die Juroren die Designs der Finalisten in Echtzeit bewerten und die vier besten Gewinner auf der Grundlage eines Punktesystems bekannt geben. Die vier Erstplatzierten erhalten jeweils einen Geldpreis von 1.500 USD.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist noch möglich. Registrieren Sie sich unter folgendem Link, um mehr über die Teilnahme und alle Einzelheiten des Wettbewerbs zu erfahren: www.newchic.com/designers2022

Informationen zu Newchic

Newchic ist eine Online-Modeplattform, die sich aus Marken zusammensetzt, die Vielfalt, Integration und Kreativität fördern. Newchic wurde 2014 gegründet und hat eine rasante Entwicklung auf globaler Ebene erreicht und gehört zu den führenden Online-Shopping-Websites. Newchic bietet eine große Auswahl an Kleidung, Schuhen, Taschen und Accessoires, um stilbewusste Kunden zu unterstützen. Newchic hat die Anerkennung und das Vertrauen von Kunden in Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Südostasien gewonnen.

