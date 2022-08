Wohnhochhaus in der Wiener Dresdner Strasse / Brigittenau verkauft

Die S+B Gruppe AG finalisierte den Verkauf eines weiteren Hochhauses, das Wohnraum in der Brigittenau schafft, an die Greystar Gruppe.

Wien (OTS) - Die S+B Gruppe AG finalisierte den Verkauf eines weiteren Hochhauses, das Wohnraum in der Brigittenau schafft, an die Greystar Gruppe. Die beiden Partner, die schon beim DC 3 zusammengefunden haben, erweitern das Wiener Stadtbild mit einem spannenden ca. 80 m hohen Wohnhochhaus, das als Tor zum aktuell größten Stadtentwicklungsgebiet Wien, dem Areal des ehemaligen Nordwest Bahnhofs, fungieren wird.

Der Wohnturm wird direkt an der Dresdnerstraße 90 in Brigittenau (20. Wiener Bezirk) errichtet und schafft hochwertigen Wohnraum: im Sockelbereich entstehen 119 Serviced Apartments und in den darüber liegenden Geschoßen des Turms 265 freifinanzierte Mietwohnungen mit 1-4 Zimmern. Alle Wohnungen verfügen über einen privaten Freiraum (Loggia, Balkon), von dem sich ein Rundumblick erschließt. Auf dem Dach des Sockelbereiches im 5. Obergeschoß wird eine gemeinschaftlich genutzte, extensiv begrünte Dachterrasse mit Spielplatz und Gemeinschaftsraum realisiert. Die Bewohner finden im Gebäude sowohl Platz für PKWs inkl. E-Ladestationen, zahlreiche Fahrradabstellplätze (ca. 450 Stück) sowie weitere Allgemeinflächen.

Ein neu geplanter Radweg und die fußläufige Anbindung an den öffentlichen Verkehr (S-Bahn Station Traisengasse, Straßenbahn-/Busstation, U-Bahn Station Dresdner Straße) sind ein weiteres Merkmal der besonderen Lage. Das in Niedrigenergiebauweise errichtete Gebäude wird an das Wiener Fernwärmenetz angeschlossen und die Bauteilaktivierung kann sowohl für die Heizung als auch für die Temperierung herangezogen werden. Auch das Bepflanzungskonzept der Freiflächen wird das Mikroklima beeinflussen. Auf dem Dach des Gebäudes wird eine Photovoltaik-Anlage errichtet.

„Für Greystar haben wir schon den DC 3 errichtet – und die gute Zusammenarbeit hat zur weiteren geführt, was uns sehr freut“, sagt Ing. Wolfdieter Jarisch, Vorstand der S+B Gruppe AG. „Das sich einer der größten weltweiten Wohnungseigentümer wieder für eines unserer Projekte in Wien entschieden hat, ist natürlich auch eine Anerkennung der Konzeptionierungen und Strategie unserer Projekte in der S+B Gruppe!“ fügt Ing. Mag. (FH) Oliver Zaininger, Prokurist der S+B Gruppe AG, hinzu.

Der Spatenstich, der schon im September erfolgen wird, wird die Projektpartner wieder zusammenführen.

