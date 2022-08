1. Bezirk: Stauraumsanierung am Karlsplatz

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 9. August 2022, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung der Fahrbahn am Karlsplatz von Kreuzung Rechte Wienzeile mit Operngasse bis Kreuzung Karlsplatz mit Kärntner Straße in Fahrtrichtung Kärntner Straße im 1. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten finden bei Tag und Nacht unter ständiger Freihaltung von zwei Fahrstreifen in der Linksabbiegerelation in Fahrtrichtung Kärntner Straße statt.

Örtlichkeit der Baustelle: 1., Karlsplatz von Kreuzung Rechte Wienzeile mit Operngasse bis Kreuzung Karlsplatz mit Kärntner Straße

Baubeginn: 9. August 2022

Geplantes Bauende: 26. August 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

