SATIRE: HOCHNOTPEINLICHE BEGEBENHEITEN AUS VORLALLEBERG

EINE EULENSPIEGELEI

Vaduz/Dornbirn (OTS) - In der Neuerscheinung "HOCHNOTPEINLICHE BEGEBENHEITEN AUS VORLALLEBERG" sind einige der Begebenheiten, die in den letzten Jahren nur an ausgewählte LeserInnen im Zusammenhang mit dem Vorgehen der Politik, Verwaltung und der Polizei in Bezug auf das Betteln und das Bestrafen von Menschen gesandt wurden in einem Buch zusammengefasst (Übersicht: http://edition.ll-m.de/Vorlalleberg.html).

Hauptakteure im Buch sind der fiktive Landesrat Krauch aus Vorlalleberg, der heute Gesundheitsminister in Absurdistan ist, und dessen Gattin Trovaka Richtiglunger. Warum dieses Buch als eine Eulenspiegelei verfasst und mit fiktiven Namen ausgestattet wurde und einen „Warnhinweis“ hat, kann sich jeder, der Absurdistan kennt (ein Land ähnlich wie Österreich) denken.

Leseprobe gibt es unter: http://edition.eu.com/Leseprobe%20Vorlalleberg.pdf

Es ist dies der erste Band. Der zweite Band wird voraussichtlich nächstes Jahr erscheinen und speziell auf die Handlungen der Gerichte in den letzten sieben Jahren eingehen (bis zu den Höchstgerichten). Denn einige der Fälle sind noch heute anhängig und/oder haben sehr seltsame „Blüten“ getrieben.

Rückfragen & Kontakt:

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Anton Schaefer LL.M.

Anton Schaefer

CEO

00423-79-39970

Office @ ABGB.li

http://ABGB.li