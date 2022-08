AVISO: Fototermin - Greenpeace fordert mit fünf Meter großer Hai-Attrappe echten Meeresschutz

Knapp eine halbe Million Petitions-Unterstützer:innen - Starkes Hochseeschutzabkommen dringend notwendig

Wien (OTS) - Am kommenden Donnerstag übergibt Greenpeace dem österreichischen Außenministerium eine Meeresschutz-Petition, die von 463.300 Menschen in Österreich unterzeichnet wurde. Vor dem Außenministerium wird eine fünf Meter große Hai-Attrappe als Mahnmal für ernsthaften Meeresschutz aufgehängt. Die Petitionsübergabe erfolgt im Vorfeld der fünften Verhandlungsrunde der Vereinten Nationen zum Hochseeschutzabkommen, die am 15. August startet. Greenpeace fordert Außenminister Schallenberg dazu auf, sich bei den Verhandlungen in New York für ein starkes Abkommen einzusetzen. Diese können richtungsweisende Entscheidungen bringen, die umfassende Meeresschutzgebiete endlich ermöglichen.

Zur Übergabe der Petition mit Foto- und Filmmöglichkeit laden wir interessierte Medienvertreter:innen ganz herzlich ein.

Fototermin Petitionsübergabe zum Hochseeschutzabkommen:

Datum: Donnerstag, 11.08.2022, 08:30 Uhr

Veranstaltungsort: Bundesministerium für europäische und internationale

Angelegenheiten, Minoritenplatz 8, 1010 Wien

Für Interviews steht Ihnen vor Ort zur Verfügung:

Lukas Meus, Meeresexperte Greenpeace in Österreich

Hier geht es zur Petition:

https://greenpeace.at/petitionen/meeresschutzgebiete/

Rückfragen & Kontakt:

Annette Stolz

Pressesprecherin, Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Tel.: + 43 (0)664 61 26 725

E-Mail: annette.stolz @ greenpeace.org