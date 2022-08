Tractive eröffnet Büro-Campus in Pasching

Linz/Pasching (OTS) - Nach kürzlicher Bekanntgabe der 4-Tage-Woche bietet das oberösterreichische Pet-Tech-Unternehmen Tractive seinen derzeit rund 170 Mitarbeiter:innen einen weiteren Benefit: ein innovatives, modernes Arbeitsumfeld in dem neu geschaffenen Tractive Campus.

Seit nunmehr einem Monat ist Tractive unter der neuen Adresse gleich neben der PlusCity in Pasching zu finden. Der neue Campus hat eine Fläche von 2.800 m² auf zwei Ebenen und bietet Platz für rund 250 Mitarbeiter:innen. Derzeit zählt das Team rund 170 Talente aus 40 verschiedenen Nationen, über 40 offene Stellen sollen in den kommenden Monaten noch besetzt werden und die neuen Räumlichkeiten füllen. Die feierliche Eröffnung mit zahlreichen Gästen fand am 4. August statt.

Angrenzender Wald mit Hundefreilaufzone und Jour-Fixe-Pfaden

Der Neubau selbst nahm nach dem Spatenstich im Mai 2021 knapp über ein Jahr in Anspruch und wurde gemeinsam mit dem Architekturbüro Offora realisiert. In Anlehnung an das naturverbundene Konzept mit vielen Pflanzen wurde Wert auf nachhaltige, regionale Innenausstattung gelegt. Für das Team steht neben dem Bürogebäude ein angrenzendes Waldstück mit über 16.000 m² zur Verfügung, das neben Spazierwegen und Meeting-Pfaden (den sogenannten "Jour Fixe Paths") für die Mitarbeiter:innen auch Hundefreilaufzonen mit überdachten Bereichen für deren Vierbeiner bietet. Nicht zuletzt können so neue Produkte und Features gleich live vor Ort getestet werden. Eine Vogelbeobachtungsstation ist ebenfalls in Planung. Auf der Terrasse kann die Kaffee- oder Mittagspause an der frischen Luft verbracht werden. Eine moderne Küche, Fahrradabstellplätze, Duschmöglichkeiten und ein kostenloser Snackautomat werten das Arbeitsumfeld weiter auf.

Viele Orte zum Zusammenarbeiten

Naturnähe, Coworking-Flächen, Begegnungszonen, Raum für Kreativität und agile Arbeitsmethoden. “Das Büro der Zukunft ist nicht mehr nur für stilles Arbeiten gedacht, sondern soll der Dreh- und Angelpunkt für Mitarbeiter:innen sein. Im neuen Tractive Campus kann jede:r seinen Arbeitsplatz bei Bedarf an verschiedene Orte verlegen”, meint CEO Michael Hurnaus. Neben den Großraumbüros mit höhenverstellbaren Tischen und modernen, bewegungssensitiven Tageslichtlampen sorgen gemütliche Sitzecken mit Blick auf den Wald, diverse Rückzugsorte, zahlreiche offene Working Spaces und Begegnungszonen für alternative Arbeitsorte im Büro.

Außerdem steht ein räumlich abgetrennter Remote-Meeting-Raum zur Verfügung, der zur Ideenfindung, Inspiration und für Kreativ-Meetings dienen soll. “Wir wollten die naturnahe Atmosphäre durch den angrenzenden Wald auch in die Räumlichkeiten bringen. Die Büros sind offen, lichtdurchflutet und wir haben unterschiedliche, an die 4 Jahreszeiten angelehnte Meetingräume geschaffen. Diese ausgewogene Grundstimmung wirkt sich hoffentlich auch positiv auf unsere Mitarbeiter:innen aus und liefert einen zusätzlichen Anreiz für potenzielle neue Bewerber:innen”, so Hurnaus.

Gesunder Mix aus Homeoffice und Büropräsenz

Tractive setzt auf ein hybrides Arbeitsmodell, bei der die Mitarbeiter:innen mit der neu eingeführten 4-Tage-Woche rund 50% ihrer Arbeitszeit im Büro verbringen. “Der Stellenwert des Büros ist dennoch enorm hoch”, meint Personalchefin Marlene Kampelmüller. “Alle Mitarbeiter:innen können das neue Büro selbstverständlich täglich nutzen, wenn sie das möchten. Für jene, die lieber einen Teil ihrer Zeit im Homeoffice verbringen, soll das neue Büro mehr als nur einen Schreibtisch, sondern Möglichkeiten zum Austausch mit Kolleg:innen, für kreatives Arbeiten und Workshops bieten.”

Das neue Büro ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar und bietet durch die benachbarte PlusCity eine optimale Infrastruktur. Die Umstellung der Office-Koordinaten mit Einzug in den neuen Campus sollte den Mitarbeiter:innen jedenfalls nicht schwer gefallen sein, ist doch die GPS-Ortung - wenn auch für Hunde und Katzen - das Kerngebiet des Unternehmens.

Über Tractive

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 arbeitet das Tractive-Team für die Sicherheit & das Wohlbefinden von Hunden & Katzen weltweit. Die Leidenschaft für Vierbeiner, das Fachwissen und die Zusammenarbeit mit Tierexpert:innen haben das Produkt zum weltweit beliebtesten GPS Tracker für Haustiere gemacht.

Das internationale Team aus 40 verschiedenen Nationen arbeitet an den Standorten in Pasching (Österreich) und Seattle (USA) in einem modernen und innovativen Arbeitsumfeld stetig daran, Haustierbesitzer:innen mithilfe von Technologie ein klares Bild über den Aufenthaltsort und Gesundheitszustand ihrer Fellnasen zu geben.

