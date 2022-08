Fahrbahnsanierung des Kreuzungsbereiches B 18 / L 4022 in Hirtenberg

Investitionsvolumen von rund € 345.000 für mehr Sicherheit

St. Pölten (OTS/NLK) - Landtagsabgeordneter Christoph Kainz hat in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Baubeginn für die Fahrbahnerneuerung vorgenommen. Die Landesstraße B 18 in Hirtenberg entspricht im Kreuzungsbereich mit der Landesstraße L 4022 auf Grund ihres Alters und der vorhandenen Fahrbahnschäden nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Aus diesem Grund wird die Fahrbahn auf einer Länge von rund 150 Metern saniert.

Die Arbeiten werden unter halbseitiger Verkehrsführung jeweils an den Wochenenden von der Firma Pittel+Brausewetter ausgeführt, starten am 5. August und werden rund zwei Wochen andauern. Die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten werden unter der Woche jeweils in den Nachtstunden in der Zeit von 20:00 – 05:00 durchgeführt.

Die Kosten von rund € 345.000,- werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Der NÖ Straßendienst ersucht die Anrainerinnen und Anrainer und alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für ihr Verständnis während der Bauarbeiten.

Weiter Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße – ST1 Bürgerinformation, Gertraud Mühlbachler, +43 676 812 60 144, gertraud.muehlbachler @ noel.gv.at

