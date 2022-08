Die Zeit ist reif für faire Wettbewerbsbedingungen im Glücksspielmarkt

Wien (OTS) - In den letzten Tagen wurde in den Medien über die direkte Einflussnahme auf die Gesetzgebung durch die Casinos Austria AG berichtet. Dies zeigt einmal mehr, dass dringend transparente Wettbewerbsbedingungen im österreichischen Online-Glücksspielmarkt geschaffen werden müssen. Die Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG) fordert aus diesem Grund seit langem eine nachhaltige Reform des Glücksspielgesetzes durch die Schaffung eines Glücksspiel-Lizenzsystems. Um einen gerechten Wettbewerb zu garantieren, braucht es zusätzlich eine unabhängige Glücksspielbehörde.

Fairer und transparenter Wettbewerb durch einheitliches Lizenzsystem

Die letzten Tage waren von der Berichterstattung über eine gescheiterte Reform des Glücksspielgesetzes geprägt. Laut Kurier hat der Glücksspiel-Monopolist scheinbar noch vor der Veröffentlichung eines Gesetzesentwurfes mit dem Bundesministerium für Finanzen eng zusammengearbeitet und sich wechselseitig ausgetauscht.

Thomas Forstner, Generalsekretär der Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG), kommentiert dieses Vorgehen wie folgt: „Die Tatsache, dass ein Glücksspielgesetz beinahe auf diese Weise zustande gekommen wäre, zeigt, wie dringend es faire und transparente Bedingungen am Online-Glücksspielmarkt braucht. Das wäre z.B. vergleichbar mit dem Betreiber eines Kohlekraftwerks, der vorgesehene Umweltschutzauflagen vor der Gesetzeswerdung gerne noch zu seinen Gunsten überarbeiten möchte. Die Regierung muss sich nun um eine gerechte Vergabe von Lizenzen kümmern, statt ein einzelnes Monopol-Unternehmen zu schützen, das im mehrheitlichen Besitz eines gewinnorientierten tschechischen Glücksspielkonzerns steht."

Daher fordert die OVWG auch am österreichischen Online-Glücksspielmarkt faire Bedingungen durch die Schaffung eines Lizenzsystems, in dem neben den Casinos Austria auch andere Anbieter eine Lizenz erhalten können. In einem solchen System wären die Lizenzen nicht mengenmäßig begrenzt, sondern an die Einhaltung hoher Spielerschutzstandards gebunden, kombiniert mit staatlichen Vorgaben für Transparenz und Kontrolle der Anbieter. Von einem regulierten Markt mit gleichen Wettbewerbsbedingungen würden alle Marktteilnehmer gleichermaßen profitieren, genauso wie die Spieler durch besseren Spielerschutz und der Staat durch höhere Steuereinnahmen.

Schaffung einer unabhängigen Glücksspielbehörde ist dringend notwendig

Dafür braucht es ein faires Verfahren zur Lizenzvergabe. Auch Finanzminister Brunner hat zuletzt klargestellt, dass im Glücksspielbereich neue Strukturen notwendig sind: Er kündigte an, dass eines seiner Hauptziele die Schaffung einer unabhängigen Glücksspielbehörde sei.

„Die OVWG hat das Herauslösen der Glücksspielagenden aus dem Finanzministerium und die Schaffung einer solchen Behörde stets begrüßt. Doch seit der ersten Ankündigung 2021 durch den damaligen BM Blümel gab es keine Bewegung in der Sache. Es ist dringend notwendig, dass ein solche unabhängig und unparteiisch Behörde etabliert wird, um endlich klare und faire Verhältnisse im Online-Glücksspielmarkt zu schaffen“, so Forstner.

In der EU gilt Dänemark mit seiner modernen Glücksspielregulierung als Best-Practice-Beispiel: Einerseits gibt es in Dänemark ein zeitgemäßes Lizenzsystem mit hohen Spielerschutzstandards, das eine Kanalisierung von 90 % der Spieler in den legalen und staatlich-kontrollierten Markt erreichte, andererseits sorgt eine unabhängigen Glücksspielbehörde für faire Wettbewerbsbedingungen.

Über die OVWG:

Die Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG) ist die inländische Interessenvertretung von online tätigen Glücksspiel- und Sportwettanbietern. Die Vereinigung versteht sich als Schnittstelle zwischen Politik, Behörden und Unternehmen und ist bestrebt, den Dialog zwischen den Parteien zu verbessern und ein Bewusstsein für die Branche zu schaffen. Die OVWG strebt eine moderne, unionsrechts- und marktkonforme Regulierung des Online-Glücksspiel- und Wettbereichs in Österreich an: In diesem neuen Rechtsrahmen sind Lizenzen nicht mengenmäßig begrenzt, sondern an die Einhaltung höchster Spielerschutzstandards geknüpft. Vorbildländer in ganz Europa wie z.B. Dänemark zeigen, wie eine solche Regulierung für alle Beteiligten erfolgreich umgesetzt werden kann.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG)

Mag. Thomas Forstner, Generalsekretär

Seilerstätte 24/4, 1010 Wien

T: +43 1 890 53 77 M: +43 660 191876

E: thomas.forstner @ ovwg.at, www.ovwg.at