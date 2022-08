ROSE präsentiert das MAYOR PLUS

Das neue Long-Distance E-Bike mit dem stärksten Motor, den ROSE Bikes je verbaut hat (FOTO)

Bocholt (ots) - "Next Generation Premium E-Mobility" - mit diesem Claim beschreibt ROSE Bikes sein neuestes "Plus"-Modell und bereichert damit nicht nur die Kategorie Trekking, sondern eröffnet gleich eine neue: SUV (Sport Utility Vehicle). Denn das MAYOR PLUS vereint maximalen Komfort und Vielseitigkeit für ausgedehnte Radtouren mit vollem Fahrspaß im Gelände durch den Einsatz von Rad-Komponenten, die auch für den MTB-Sport eingesetzt werden. Das MAYOR PLUS gibt es als Trekking-Modell in vier Ausstattungen und als SUV in zwei. Alle sechs Varianten sind je als Herren-, Damen- und Unisex-Ausführung in den Farben Sterling Silver und Midnight Green ab 4.199 Euro erhältlich.

Die Power, der Komfort und die Premium-Komponenten, die im MAYOR PLUS stecken, zeigen sich schon auf den allerersten Blick. Ähnlich wie der SUV aus der Automobilbranche kommt dieses E-Bike als echtes Kraftpaket daher: Breite Reifen, robuster Rahmen, starker Motor. Basierend auf der gleichen Rahmenplattform und mit demselben Motor und Akku, zielen die Trekking-Varianten vor allem auf Komfort für die City und auf der Langstrecke ab, wogegen die SUV-Modelle mit Mountainbike-Reifen und -Schaltwerk auf Offroad und Sportlichkeit ausgelegt sind.

"Wir haben das MAYOR PLUS für qualitätsbewusste Vielfahrer entwickelt, die auch keinen Halt vorm kleinen Offroad-Abenteuer machen", sagt Max-Christian Schrom, Product Engineer bei Rose Bikes. "Es ist ein Bike, dass sich für den entspannten Radurlaub mit der Familie genauso gut eignet wie für den Alltag oder die Runde durch den Wald. Dabei ist jedem selbst überlassen, wie sportlich er oder sie unterwegs ist", denn der BOSCH Performance Line CX BES 4 Motor mit kraftvollen 85 Newtonmetern Drehmoment in Kombination mit der ausdauernden 750-Wattstunden-PowerTube-Batterie bilden ein unschlagbares Team für Langstrecken und steile Anstiege. Abgerundet wird das Power-Duo durch das intuitive Kiox 300 Display, über das sich easy zwischen den Modi von Eco bis Turbo umschalten lässt.

Ausstattungsvarianten

Bei allen Modellen des innovativen Rahmendesigns vom MAYOR PLUS liegt der Fokus ganz nach ROSE-Manier auf innenverlegten Zügen und voller Integration der Lichtanlage und weiterer Komponenten. Dabei kommt das Bike mit 100 Millimeter Federweg, großer Reifenfreiheit und Belastbarkeit bis 150 Kilogramm.

Beim MAYOR PLUS 1 bis 4 handelt es sich um Trekking-Bikes, die je nach Ausstattung bei 4.199 (mit SHIMANO Deore Schaltsystem) bis 6.199 Euro (mit Highend-Rohloff-Schaltgruppe) liegen, über einen verstellbaren Vorbau verfügen und mit straßentauglichen Newmen-Laufrädern ausgestattet sind.

Das MAYOR PLUS SUV One und Two kommt dagegen mit Sunringlé Duroc Mountainbike-Laufrädern, sowie einem steifen, sportlichen Cockpit. Erhältlich ist das MAYOR PLUS SUV mit SHIMANO Deore SGS 11-SPEED Schaltung für 4.299 Euro oder ab Frühjahr 2023 auch als 12-SPEED-Variante für 4.699 Euro.

Robust und leistungsstark, sportlich und komfortabel erfüllt das Kraftpaket MAYOR PLUS alle Erwartungen eines anspruchsvollen E-Bike-Fahrers - und das für unterschiedlichste Einsatzzwecke und auf jedem Untergrund.

Das vollständige Presskit inklusive hochauflösendem Bildmaterial und Factsheets befindet sich hier zum Download.

Weitere Informationen unter rosebikes.de/mayor-plus und im ROSE Presseportal.

Über die ROSE Bikes GmbH

Rose Bikes ist eine kundenzentrierte Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die sich zur Aufgabe macht, Menschen einzigartige Bike-Abenteuer zu ermöglichen. Der Fokus des 480 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegt auf eigenen, hochwertigen Mobilitäts- und Performance-Radprodukten, die am Firmensitz entwickelt, montiert und europaweit vertrieben werden. Das mehrfach prämierte Unternehmen ist führend im Omnichannel-Handel und verbindet Online- und Offline-Touchpoints in Sachen Kuration, Beratung und Service. Das breite Produkt- und Serviceangebot ist online und stationär in den ROSE Stores in Deutschland von Bocholt und Posthausen über Köln und Berlin bis München sowie an zwei Standorten in der Schweiz und in zahlreichen Kooperationsgeschäften erlebbar.

Rückfragen & Kontakt:

Sarah Terweh

E-Mail: sarah.terweh @ rosebikes.com

Tel.: +49 (2871) 2755 373



Shayna Jil Belde

E-Mail: shayna-jil.belde @ rosebikes.com