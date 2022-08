Wien Holding unterstützt Samariter auf vier Pfoten

Wien (OTS) - Mona, Clara, Tenya und Falco sind Samariter auf vier Pfoten, denn sie sind Mitglieder der ehrenamtlichen Hundeteams des Samariterbunds Wien-Favoriten, deren Hundestaffel von der Wien Holding unterstützt wird. Sie besuchen Kindergärten und Schulen, damit schon die Kleinsten den richtigen Umgang mit ihren Artgenossen üben können und schenken bei ihren Besuchen in Pflege- und Altenheimen auch älteren Menschen ein paar Stunden Glück.

Die Besuchs- und Therapiebegleithunde des Samariterbundes Favoriten sind regelmäßig in Wohn- und Pflegehäusern für Senior*innen, an Wiens Schulen und Kindergärten anzutreffen. Im Einsatz sind derzeit 12 geprüfte Hundeteams und sieben befinden sich in Ausbildung. Jedes Hundeteam ist verpflichtet, am wöchentlichen Training teilzunehmen sowie verschiedene Prüfungen (u.a. die im Messerli Forschungsinstitut der Vetmeduni Vienna) zu absolvieren. Alle Hundeteams, Trainer*innen, Organisator*innen etc. arbeiten ausschließlich ehrenamtlich.

„Wir sind stolz darauf, Partner der Hundestaffel des Samariterbundes in Wien-Favoriten zu sein! Durch unsere Unterstützung wollen wir das ehrenamtliche Engagement des Samariterbundes für die Sicherheit und Gesundheit der Menschen in Wien fördern. Dank der Hunde lernen Kindergarten- und Schulkinder schon früh den richtigen Umgang mit den Vierbeinern und die Besuche bei älteren Menschen schenken ein paar Stunden Glück und Freude", so Dr. Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding, beim Fototermin mit der Hundestaffel.

Samariter & Hund

Ein zertifizierter Therapiebegleithund ist ein speziell ausgebildeter Hund, der gemeinsam mit seinem sozial-engagierten Besitzer unterschiedliche soziale öffentliche Institutionen und Menschen besucht. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Kindertagesheime und Schulen, Behinderten-, Pflege- und Altenheime, Krankenhäuser und Sozialstationen oder Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen.

Für Kinder ist der Kontakt zu den Besuchshunden ein großes Vergnügen, denn viele haben noch nie zuvor einen Hund gestreichelt. Und bei den zutraulichen Tieren verlieren auch die Kleinsten schnell ihre Scheu und lernen frühzeitig aktiven Tierschutz. Auch ältere Menschen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Kranke, auch an Demenz erkrankte Personen, profitieren vom Kontakt mit den Tieren.

Hannelore und Peter Erdle haben in jahrzehntelanger Arbeit die Hundestaffel aufgebaut. Mehrmals pro Woche werden Kindergärten, Schulen, Einrichtungen für Senior*innen und Einzelpersonen besucht. Beziehungsarbeit und Pädagogik sowie Freude, Spaß und Spiel stehen im Vordergrund bei der Arbeit. Dazu gehört: Spielen, Streicheln, Knuddeln, Bürsten und auch die Kommunikation mit dem Hund. Alle Begegnungen und Interaktionen beruhen auf Freiwilligkeit seitens aller beteiligten Menschen und Hunde. Es wird besonders auf das Wohlbefinden, die Wahrung der Würde und Integrität der Klient*innen wie auch der Teams geachtet.

Vielfach ausgezeichnet

Für ihre Arbeit mit Kindern, alten oder kranken Menschen wurde die Hundestaffel bereits oft vor den Vorhang geholt: Von Einladungen beim Bundespräsidenten, beim Tierschutz-Stadtrat bis zu einer eigenen Tiersegnung der Hundestaffel im Stephansdom. Die ehrenamtlichen Hundeteams haben auch unzählige Auftritte bei Messen, Veranstaltungen etc. absolviert. Vorträge und Diskussionen, u.a. beim Wiener Pflegekongress, haben bestätigt, wie wertvoll die Arbeit der Hundeteams ist. Mehrere Male haben Hundeteams des Samariterbund Favoriten für ihr Engagement Auszeichnungen erhalten, u.a. den „Goldenen Fressnapf“ in verschiedenen Kategorien.

Kostenlose Ausbildung

Die Besuchs- und Therapiebegleithunde-Staffel bietet all jenen eine kostenlose Ausbildung, die anschließend ehrenamtlich mit ihrem Hund mitarbeiten möchten. Verstärkung ist jederzeit willkommen.

Wichtig sind die Voraussetzungen die ein Hund erfüllen muss: Geduldig, ruhig und vor allem „streichelweich” muss er sein, gut sozialisiert und offen mit der Umwelt umgehen können.

Mehr Infos unter: www.samariter-favoriten.at

