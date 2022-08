SPÖ-Schroll zu Preisanpassung: Strom- und Gaspreisdeckel für ganz Österreich, jetzt sofort!

Nehammer, Brunner und Kocher dürfen nicht weiter zuschauen

Wien (OTS/SK) - Angesichts der vorgezogenen Preisanpassung von EVN und Wien Energie fordert SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll sofort einen Strom- und Gaspreisdeckel für ganz Österreich, um die Konsument*innen nicht im Stich zu lassen: „Monatliche Mehrkosten von bis zu über hundert Euro können sich die Österreicher*innen einfach nicht mehr leisten. Bereits bisher mussten 35 Prozent der Haushalte auf Erspartes zugreifen, um ihre monatlichen Kosten zu decken. Dank der Untätigkeit der Bundesregierung wird sich diese Zahl noch verschärfen. Jede Preisanpassung muss ein Weckruf sein – die Zeit des Beobachtens ist endgültig vorbei! Nehammer, Brunner und Kocher müssen sofort aktiv werden und einen österreichweiten Preisdeckel einziehen statt wirkungslose Einmal-Gutscheine zu verschicken!“ ****

Nachdem die SPÖ bereits seit Oktober 2021 Maßnahmen gegen die Teuerung einfordert, führt für Schroll nun kein Schritt mehr an sofortigen bundesweiten Maßnahmen gegen die Kostenexplosion vorbei: „Die Energiepreise steigen überall in Österreich und deshalb braucht es auch im gesamten Bundesgebiet einen Preisdeckel. Das betrifft Landesversorger, teilstaatliche und private Energieversorger. Der Preisdeckel ist bei allen Versorgern in ganz Österreich notwendig. Es ist eine Frage der Fairness, dass es den Preisdeckel überall gibt und damit für alle Österreicher*innen. Deshalb muss die Regierung in die Gänge kommen und den Strompreisdeckel endlich einführen statt monatelang zu prüfen.“ (Schluss) sd/bj

