Grüne Wien/Kraus: Vorgezogene Preiserhöhung für Strom und Gas völlig unverständlich

Wo SPÖ helfen könnte, tut sie nichts und zieht Preiserhöhungen sogar noch vor

Wien (OTS) - Heute wurde bekannt, dass die EnergieAllianz Austria - zu der auch Wien Energie gehört - die Preise für Strom und Gas in Wien bereits per 1. September erhöht. Die Wiener Grünen haben für das kurzfristige Vorziehen dieser massiven Preiserhöhung kein Verständnis.

„Nach der exorbitanten Erhöhung der Preise für die Fernwärme kommt nun die nächste Belastung auf die Wienerinnen und Wiener zu: Jetzt werden auch noch Strom und Gas in Wien teurer.“ so Peter Kraus, Parteivorsitzender der Wiener Grünen.

Während die Preissteigerungen für Kundinnen und Kunden der EVN und der Wien Energie schlagend werden, geht man im Burgenland - ebenefalls Teil der EnergieAllianz - diesen Schritt nicht mit.

„Warum Wien es hier so eilig hat und Erster bei der Preiserhöhung sein will, ist vollkommen unverständlich. Auf Bundesebene hören wir von der SPÖ fast täglich eine neue Forderung betreffend der Energiepreise. In Wien, wo man selbst eingreifen und einen Unterschied machen könnte, tut die SPÖ einfach nichts”, so Kraus, “Hinzu kommt noch, dass Wien Energie 2020 einen Rekordgewinn verzeichnete - dieser müsse jetzt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, statt Preiserhöhungen auch noch kurzfristig vorzuziehen.”

Kraus weiter: „Auch diese neue Teuerung ist eine fossile Teuerung, wir müssen schleunigst raus aus Öl und Gas und auf saubere, erneuerbare Energie umsteigen. Nur das erspart uns Krisen wie diese und befreit uns von der Gefahr laufender Preisschocks.“

