Konstantin Haslauer ruft die ÖsterreicherInnen aktiv zum Gemeindegang auf

6000 Schritte bis zum souveränen Ziel: Von 09.bis 30. August haben die Bürger die Möglichkeit, einen liberalen, souveränen Bundespräsidentschaftskandidaten in die Wahl zu entsenden.

Wien (OTS) - Konstantin Haslauer, der als parteiloser, liberaler und souveräner Bundespräsidentschaftskandidat nun in die Vorwahl eintritt, positioniert sich selbst als mögliches „Kontrollorgan“ für eine neue politische Ordnung im Sinne der österreichischen Bundesverfassung. Damit letzendlich die politischen Prozesse wieder wahrheitsgetreu und menschenorientiert zum Wohle der österreichischen Bevölkerung gelenkt werden können. Dass K.Haslauer im Herbst als höchster Amts- und Würdenträger des österreichischen Staates in die Wahl zum Bundespräsident von Österreich freigegeben wird, benötigt er bis 30.August 2022 nun 6.000 UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNGEN (im Original) und EUR 3.600,00 Zulassungsgebühr (freiwillige Spendenbasis). Die Unterstützungserklärungen müssen eigenständig im Zeitraum von 09. August bis 30. August von den Bürgern Österreichs auf der eigenen Gemeinde persönlich ausgefüllt, von der Gemeinde signiert und in letzter Folge direkt an Konstantin Haslauer (Leberstraße 100/9, A 1110 Wien) im Original mit der Post übermittelt werden.

Wollen auch Sie eine gesellschaftspolitische Veränderung?

Dann gehen Sie bitte ab 9. August auf Ihre Gemeinde und schicken Sie Konstantin Haslauer in das Wahl-Rennen.

