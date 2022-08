Familienbund: 340 Millionen Euro als Soforthilfe für Familien

Jedes Kind bekommt automatisch € 180,00 ausbezahlt

Wien/St.Pölten (OTS) - „Das Leben in Europa und natürlich auch in Österreich ist teurer geworden. Um diese Teuerungen abzufedern wurden von der Bundesregierung Anti-Teuerungspakete geschnürt. An erster Stelle dieser Maßnahmen stehen die Kinder“, freut sich Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier.

„Der tägliche Einkauf, Wohnen – alles wurde teurer. Mit dem nächsten Schuljahr stehen gerade für Familien mit schulpflichtigen Kindern weitere Ausgaben in Haus. Insgesamt nimmt die Regierung für diese Maßnahme 340 Millionen Euro in die Hand, um Familien jetzt zu unterstützen“, so Baier weiter. Von dieser Maßnahme profitieren 1,8 Millionen Kinder in 1,1 Millionen Familien.

„Mit 1. August wird die Sonderfamilienbeihilfe in Höhe von € 180,00 pro Kind, das Familienbeihilfe bezieht, ausbezahlt. Im September kommen dann noch € 100,00 für jedes Kind, das in Österreich zur Schule geht, hinzu“ erklärt der Familienbund-Präsident. Die Auszahlungen passieren automatisch mit der Familienbeihilfe im August Am Kontoauszug ist folgender Zusatz bei der Familienbeihilfe zu lesen: „Sonderfamilienbeihilfe Antiteuerung“, damit die Familien auch wissen, dass sie das Geld erhalten haben und die Auszahlung korrekt ist.

„Ab Oktober folgt dann der einmalige Anti-Teuerungsbonus für alle Österreicher und Österreicherinnen. Da erhält jeder Erwachsene € 500,00 und jedes Kind nochmals € 250,00. Ab Jänner werden alle Familienleistungen valorisiert und eine langfristige Familienbund-Forderung umgesetzt. Ebenso wird das Schulstartgeld ab 2023 jährlich bereits im August ausbezahlt und der Familienzeitbonus für Väter wird nicht mehr auf den späteren Kinderbetreuungsgeldbezug angerechnet“ schließt Bernhard Baier.

