Was sagt das Grundbuch? willhaben und IMMOunited haben die Immobilientransaktionen des ersten Quartals 2022 ausgewertet

Österreich (OTS) -



Die exklusivste Wohnimmobilie wurde um 19,6 Millionen Euro in Going am Wilden Kaiser (Tirol) verkauft

Das größte Grundstück wechselte in Geras (Niederösterreich) die EigentümerIn

Die meisten Transaktionen gab es in Graz (Stadt), Wien 22., Donaustadt, Bregenz (Vorarlberg), Wien 14., Penzing und Baden (Niederösterreich)



Gemeinsam mit den GrundbuchexpertInnen der IMMOunited wirft willhaben regelmäßig einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Transaktionen in Österreich. Untersucht werden hierbei Grundbuchdaten wie die meisten Transaktionen pro Bezirk, Top-Deals im Wohnbereich, die höchsten Transaktionssummen und die größten Grundstücksverkäufe. Nachstehend sind die wichtigsten Ergebnisse des ersten Quartals 2022 zusammengefasst.



Bezirke: Die meisten Immobilien-Transaktionen im Quartal – absolut

Top 5 - Österreichweit

504 in Graz (Stadt) (Steiermark)

2. 339 in Wien 22., Donaustadt (Wien)

3. 319 in Bregenz (Vorarlberg)

4. 285 in Wien 14., Penzing (Wien)

5. 275 in Baden (Niederösterreich)

Bezirke: Die meisten Immobilien-Transaktionen im Quartal – relativ pro EinwohnerIn

Top 5 – Österreichweit

Eisenstadt (Stadt) (Burgenland)

2. Kitzbühel (Tirol)

3. Wien 14., Penzing (Wien)

4. Krems an der Donau (Stadt) (Niederösterreich)

5. Korneuburg (Niederösterreich)

Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland

Burgenland – Eisenstadt (Stadt)

2. Kärnten – Villach (Stadt) und Klagenfurt (Stadt)

3. Niederösterreich – Korneuburg und Krems an der Donau (Stadt)

4. Oberösterreich – Wels (Stadt)

5. Salzburg – Sankt Johann im Pongau

6. Steiermark – Graz (Stadt)

7. Tirol – Kitzbühel

8. Vorarlberg – Bregenz

9. Wien – 14., Penzing

Bezirke: Die wenigsten Transaktionen im Quartal – relativ pro EinwohnerIn

Freistadt (Oberösterreich)

2. Rohrbach (Oberösterreich)

3. Weiz (Steiermark)

4. Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark)

5. Perg (Oberösterreich)

Wohnungen und Häuser: Die Top-Transaktionen im Quartal – nach Kaufpreis

Top 5 - Österreichweit

19,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser (Tirol)

2. 8,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)

3. 8,3 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Wien 1., Innere Stadt (Wien)

4. 8,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)

5. 7,6 Mio. Euro, eine Wohnung in Kitzbühel (Tirol)

Top 3 - Pro Bundesland

Burgenland

790.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Wiesen

2. 699.000 Euro, eine Wohnung in Eisenstadt

3. 640.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Eisenstadt

Kärnten

1. 4,7 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Velden

2. 3,7 Mio. Euro, eine Penthouse-Dachgeschosswohnung in Maria Wörth

3. 1,8 Mio. Euro, eine Wohnung in Reifnitz

Niederösterreich

3,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf

2. 2,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus am Perchtoldsdorf

3. 1,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg

Oberösterreich

1. 3,0 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Gmunden

2. 1,8 Mio. Euro, eine Wohnung in Traun

3. 1,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Linz



Salzburg

3,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg

2. 2,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Koppl

3. 2,3 Mio. Euro, ein dreistöckiges Landhaus mit Garage in Flachau

Steiermark

5,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Graz

2. 3,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Graz

3. 2,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Altaussee

Tirol

19,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser

2. 8,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

3. 8,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

Vorarlberg

1. 3,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Feldkirch

2. 2,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Lochau

3. 2,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Feldkirch

Wien

8,3 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Wien 1., Innere Stadt

2. 7,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 18., Währing

3. 6,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 18., Währing

Die größten Transaktionen des Quartals – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Top 5 - Österreichweit

45,0 Mio. Euro, ein Bauplatz in Wien 22., Donaustadt (Wien)

2. 40,0 Mio. Euro, ein Gebäude am See in Unterdellach (Kärnten)

3. 35,3 Mio. Euro, ein Wirtschaftspark in Linz (Oberösterreich)

4. 35,1 Mio. Euro, ein Bauplatz in Wien 22., Donaustadt (Wien)

5. 35,0 Mio. Euro, ein Gebäudekomplex unter Denkmalschutz in Graz (Steiermark)

Pro Bundesland

Burgenland

3,1 Mio. Euro, ein Gebäude in Parndorf

Kärnten

40,0 Mio. Euro, ein Gebäude am See in Unterdellach

Niederösterreich

10,7 Mio. Euro, ein Gebäude in Wiener Neudorf

Oberösterreich

35,3 Mio. Euro, ein Wirtschaftspark in Linz

Salzburg

17,0 Mio. Euro, ein Geschäftslokal in Salzburg

Steiermark

35,0 Mio. Euro, ein Gebäudekomplex unter Denkmalschutz in Graz

Tirol

19,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser

Vorarlberg

28,5 Mio. Euro, eine Liegenschaft mit Produktions- und Montagehallen sowie Büro- und Werkstattflächen in Nüziders

Wien

45,0 Mio. Euro, ein Bauplatz in Wien 22., Donaustadt

Die Top Grundstück-Deals des Quartals nach Fläche

Top 3 – Österreichweit

157.000 m² – Geras (Niederösterreich)

2. 86.000 m² – Lutzmannsburg (Burgenland)

3. 86.000 m² – Sierndorf (Niederösterreich)

Pro Bundesland

Burgenland

86.000 m² – Lutzmannsburg

Kärnten

68.000 m² – Kirchbach

Niederösterreich

157.000 m² – Geras

Oberösterreich

73.000 m² – St. Ulrich bei Steyr

Salzburg

30.000 m² – Zell am See

Steiermark

38.000 m² – Voitsberg

Tirol

26.000 m² – St. Johann

Vorarlberg

21.000 m² – Andelsbuch

Wien

63.000 m² – Wien 22., Donaustadt

Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (01.01.2022 - 31.03.2022) sicher zu stellen, erfolgt die Grundbuch-Analyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch u.a. langwierigen Verbücherungsprozessen entsprechend Rechnung zu tragen. Stichtag war der 01.06.2022. Insgesamt wurden für die Quartalsinfo Q1/2022 rund 12.700 realisierte Transaktionen ausgewertet.

