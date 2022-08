Elektromobilität: E.ON Österreich startet Onlineshop für Ladestationen

Neukundenrabatt erleichtert Einstieg in E-Mobilität

Bis zu 360 Euro weniger auf ausgewählte Wallbox-Modelle im österreichischen E.ON Drive Onlineshop bis 01.09.2022, solange der Vorrat reicht

Angebot umfasst Einsteigermodelle ebenso wie vernetzte Ladestationen für zu Hause



Einfach und schnell zur Ladestation für das Elektroauto: E.ON Österreich bietet ab sofort Wallboxen für zu Hause zu attraktiven Preisen an. Zum Start profitieren Neukunden von bis zu 360 Euro Rabatt auf ausgewählte Modelle im österreichischen E.ON Drive Onlineshop. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht, bis zum 01.09.2022. Die Auswahl im neuen Ladestationen-Shop des österreichischen Energieanbieters reicht vom Einsteigermodell bis hin zu vernetzten Lademöglichkeiten.

Umfassende Beratung zu Wallboxen und einfache Online-Bestellung

Um Interessierten die Auswahl einer Wallbox so leicht und bequem wie möglich zu machen, bietet E.ON für Nutzerinnen und Nutzer sowohl online als auch telefonisch eine Beratung durch E.ON Expertinnen und Experten an. Ist die Wahl getroffen, bestellen E-Auto-Fahrer im Onlineshop mit nur wenigen Klicks ganz einfach die für sie passende Wallbox.

Das Angebot an Lademöglichkeiten reicht vom Einsteigermodell E.ON Drive PowerBox mit bis zu 11 Kilowatt (kW) Leistung inklusive Kabel, bis hin zur vernetzten Wallbox E.ON Drive eBox smart mit 22 kW, kostenloser App und nutzerindividueller Ladeauswertung – sprich, nur befugte E-Autofahrerinnen und -fahrer können laden und dabei ihren Verbrauch immer im Blick behalten. Außerdem im Angebot gibt es die Modelle E.ON Drive vBox smart mit bis zu 11 kW Leistung und die E.ON Drive vBox pro mit bis zu 22 kW und nutzerindividueller Ladeauswertung. Beide Modelle verfügen über eine Nutzererkennung und sind wie die E.ON Drive eBox smart mit oder ohne Kabel erhältlich.

„Mit unserem neuen E.ON Drive Onlineshop wollen wir Interessierten den Einstieg in die E-Mobilität so einfach wie möglich machen und erfahrene E-Mobilisten mit den passenden Ladestationen unterstützen. E.ON verfügt über eine breite europäische Expertise im Bereich Lademöglichkeiten. Wir möchten diese Expertise einsetzen, um gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden die Elektromobilität in Österreich weiter voranzutreiben“, erklärt Friedrich Diesenreiter, Geschäftsführer von E.ON Österreich. E.ON bietet in Österreich Ladelösungen sowie Strom und Erdgas für Privatkundinnen und -kunden an.

Weitere Informationen finden Sie unter: Wallbox online kaufen » Ladestationen für Zuhause ⚡ | E.ON (eon-energie.at)

Birthe Bruhns

Mail: birthe.bruhns @ eon.com

M +49 89 1254 34 73