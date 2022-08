Für eine sichere Reise: Reiseschutz-Versicherung für A1 Kunden im August gratis

Der Schlüssel für erfolgreiche Digitalisierung in Österreich liegt in der erfolgreichen Zusammenarbeit von digitalen Schnellbooten und etablierten Konzernen. Der gemeinsam entwickelte Reiseschutz mit automatischer Aktivierung bietet nicht nur ein einzigartiges Kundenerlebnis, sondern ist auch ein über die Landesgrenzen strahlendes Erfolgsbeispiel für die digitale Transformation Österreichs“. Christian Pedak, CEO LAMIE

Wien/Linz (OTS) - Egal ob Urlaub oder Geschäftsreise: nichts bringt Reisepläne so durcheinander und die Reisekasse so in Gefahr wie ein plötzlicher Krankheitsfall oder gar eine Verletzung im Ausland. Sei es ein Unfall oder eine Coranaerkrankung, die den/die Reisende in Quarantäne schickt. Gemeinsam mit A1, bringt LAMIE, Österreichs führendem InsurTECH und Experten für digitale Versicherungslösungen, nun den Reiseschutz exklusiv für A1 Kunden: nach einmaliger Anmeldung aktiviert er sich automatisch, wenn sich das A1 Handy im Ausland ins Mobilfunknetz einbucht und bietet ab 1,99 Euro/ Tag Schutz im Krankheitsfall (inkl. Krankenrücktransport sowie Rettungs- und Bergekosten und Folgekosten einer Coronaerkrankung). Weiters inkludiert ist eine Reisegepäck-, Auslandsunfall- und Haftpflichtversicherung sowie KFZ-Pannenhilfe in Europa.



Bei der Rückkehr (wenn sich das Handy also wieder ins A1 Netz einbucht) endet die Versicherung automatisch. Die taggenaue Abrechnung finden A1 Kunden auf ihrer nächsten A1 Rechnung.



Christian Pedak, CEO LAMIE: „Der Schlüssel für erfolgreiche Digitalisierung in Österreich liegt in der erfolgreichen Zusammenarbeit von digitalen Schnellbooten und etablierten Konzernen. Der gemeinsam entwickelte Reiseschutz mit automatischer Aktivierung bietet nicht nur ein einzigartiges Kundenerlebnis, sondern ist auch ein über die Landesgrenzen strahlendes Erfolgsbeispiel für die digitale Transformation Österreichs“.



Alle A1 Kunden, die sich ab sofort für den Reiseschutz anmelden, sind bei ihren Reisen im August 2022 gratis geschützt. Eine Kündigung des Reiseschutz ist jederzeit und ohne Bindung möglich.



Alle Infos zum Reiseschutz und Anmeldung unter www.lamie-direkt.at/reise-schutz



Über LAMIE



LAMIE ist Österreichs führendes InsurTECH mit Fokus auf digitale Versicherungslösung. Als langjähriger Innovation-Partner von A1 entwickelt LAMIE gemeinsame „embedded insurance“ Lösungen, die digitale Versicherungstechnologie mit der bestehenden Ökosystemstärke des heimischen Marktführers auf revolutionäre Weise verbindet um für A1 Kunden eine völlig neues Versicherungserlebnis zu erschaffen. Durch die Unabhängigkeit von traditionellen Versicherungen und der kompromisslosen Kundenverpflichtung verfolgt LAMIE das Ziel einer 100% positiven Abwicklung aller gemeldeten Schadensfälle und „ent-täuscht“ mit einem Team von über 70 Mitarbeitern bereits eine Kundenbasis von mehr als 600.000 Kunden in 8 Ländern.

Rückfragen & Kontakt:

LAMIE

Thomas Aumayr

VP Product Management

06504020334

ta @ lamie-direkt.at

www.lamie-direkt.at