360° EXPERIENCE Attersee-Attergau - Die Tourismusregion als Trendsetter für digitale Inspirationen

Visuell inspirieren – Live erleben. Das brandneue Leaders-Projekt www.360Attersee.com hat in puncto Design und virtuellem Erlebnis für User eine neue Dimension erreicht.

Wien/Attersee (OTS) - Im digitalen Zeitalter müssen Unternehmen sich neu aufstellen und sich bestmöglich online positionieren. Die Urlaubsregion Attersee-Attergau beschreitet gerade diesen Weg und nutzt neuen digitalen Content und innovative Kanäle, um sich im Netz optimal hervorzuheben. Insbesondere wird das Marketingpotential der 360° Experience für die Region voll ausgeschöpft. Angelina Eggl, Geschäftsführerin des TVB Attersee-Attergau: „ Die interaktive 360 Grad Panoramatour ist ein weiterer Schritt in der Digitalisierung und ein wichtige Inspirationsquelle für Gäste. Die visuelle Darstellung mittels moderner Drohnenaufnahmen macht die Region Attersee-Attergau digital erlebbar, weckt Vorfreude und zeigt die Angebotsvielfalt .“

Erleben Sie die 360° Experience auf https://attersee-attergau.salzkammergut.at/!

Mit der Beauftragung und Finanzierung aller 14 Regatta-Gemeinden der Region fiel der Startschuss zur Realisierung des Projekts schon 2021 und wurde mit einer „Teaser-Tour-2021“ digital angekündigt, während „Backstage“ auf Hochtouren Premium-360°-Fotocontent produziert wurde. „ Ideal, um die Region Attersee-Attergau zeitgemäß, modern und innovativ in Hinblick auf Digitalisierung repräsentieren zu können! “, begründet die Obfrau von Regatta-Leader-Region, Nicole Eder, die Projektzusammenarbeit.

In der 360° Tour Attersee-Attergau befinden sich über 350 Standpunkte der Region, die die einzelnen Gemeinden und besonders ihr touristisches Angebot abbilden, von den TOP-Ausflugszielen bis hin zu den Beherbergungsbetrieben. Für Chief Experience Officer Gerald Stöllnberger ist die 360° Experience Attersee-Attergau, ” […] die umfassendste 360° Tour im Tourismus/Destinationsbereich weltweit. Weitere Ausbaustufen und Anwendungen sind schon geplant. Die starke One-Stop-Shop-Lösung mit direkter Buchungsmöglichkeit für Nächtigungen und Ausflüge/Attraktionen ist für zukünftige Gäste einfach und schnell zugänglich - egal ob zu Hause am PC, von unterwegs am Handy oder schon im Urlaub am digitalen Infoterminal “.

Ausgefeiltes User-Experience-Konzept

Besonderen Wert wurde auf den übersichtlichen Aufbau und die einfache, interaktive Handhabung der 360° Tour gelegt. So folgt die Strukturierung der Themenbereiche des touristischen Angebots der Website des TVB Attersee-Attergau. Attersee-Fans müssen sich hier also nicht neu zurechtfinden und können je nach persönlichem Interesse durch die

360° Panoramen „surfen“ und sich digital inspirieren lassen.

Die 360° Experience bietet etwa 55 themenbezogene Minitouren, in die zukünftige Besucher/Innen digital eintauchen können, um sich einen Vorgeschmack auf das reale Erlebnis zu holen. Weiterführende Links, Text- und Bildboxen sowie Übersichtskarten bieten den Usern/Innen wichtige Informationen wie auch eine gute Orientierung.

Ein Highlight ist die eigens für die Tour entwickelte Share-Funktion, mit der man eine „digitale Postkarte“ mit einem selbstgewählten Bild-Ausschnitt aus einem Panorama verschicken oder herunterladen kann.

Weitere Informationen finden Sie auf:

https://www.ots.at/redirect/360perspektiven1

Die ideale Präsentation von Urlaubsdestinationen

Vor allem für Regionen & Destinationen sind 360° Touren eine ideale Lösung, um das gesamte touristische Angebot der Region sowie der ansässigen Betriebe abzubilden. Potenziellen Gästen werden umfangreiche Informationen in multimedialer Form geboten, die ihnen bei der Recherche und bei der Planung ihrer Reise enorm helfen.

Gerald Stöllnberger hat sich auf die Realisierung integrierter 360° Erlebniswelten spezialisiert. Zusammen mit seinem Team und seinen Kooperationspartnern inspiriert und informiert er Menschen schon zu Hause am Bildschirm ebenso wie UrlauberInnen, die schon vor Ort sind.

In Kooperation mit Tourismus Interaktiv wurden in der Region mehrere interaktive Touchscreens mit der dafür optimierten 360° Experience aufgestellt, welche die Gäste bei Zimmersuche, Orientierung und Ausfluggestaltung unterstützen. „ Weiters wird 360° Content auf Desktop- und Mobilgeräten, VR-Brillen, in Metaverse-Anwendungen sowie mittels neuer persönlicher 360GUIDE.live-Führung ausgespielt. Ebenso kann er als Social Media Content, für Videos und großformatige Drucke verwendet werden! Aktuell arbeiten wir an der Verknüpfung unserer Produkte mit einem Metaverse. Die 360° Erlebniswelten bleiben also immer spannend !“, so Gerald Stöllnberger.

#Urlaub daheim 2022

Die interaktive Reise in die Region Attersee-Attergau ist nicht die einzige.

Die Initiative „#Urlaub daheim 2022“ bietet Urlaubshungrigen mit der #Urlaub Daheim 2022-Tour die Möglichkeit, sich zu einem Besuch in unterschiedlichen Regionen wie der

Wildkogel-Arena, des Donauturms in Wien oder der Region Kaiserwinkl inspirieren zu lassen - mit dabei ist natürlich auch die 360° Experience Attersee-Attergau!

Über die 360 Perspektiven GmbH:

360° Perspektiven ist eine Digital-Content-Agentur und Premium-Anbieter von 360° Touren und Digital Reality-Lösungen und deckt das gesamte Produktionsspektrum inhouse ab – von der Konzeption über die Erstellung des qualitativ hochwertigen Contents bis zu Digital Reality Anwendungen und Beratungsdienstleistungen auf dem Weg ins Metaverse. Das Unternehmen mit Sitz im Wiener Museumsquartier betreut und berät namhafte Kunden im In- und Ausland. Auf der Referenzliste stehen Tourismusverbände, Hotels, Betriebe aus Industrie und Gewerbe sowie zahlreiche B2B-Kunden aus den verschiedensten Branchen.

