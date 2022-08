LILYSILK stellt Crossover-Kollektion LILYSILK X MIKA NINAGAWA vor

Los Angeles (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat zusammen mit der berühmten japanischen Filmregisseurin und Fotografin Mika Ninagawa die Crossover-Kollektion LILYSILK X MIKA NINAGAWA in limitierter Auflage herausgebracht.

Die Kollektion ist inspiriert von der wunderbaren Welt der Blumen aus der Perspektive von Mika Ninagawa. Die Kollektion besteht aus einem Seidenhemd mit fünf Aufdrucken (darunter ein spezielles Lilienmuster), einem Schlafanzug mit fünf Aufdrucken, einer Bettwäsche mit vier Aufdrucken (darunter ebenfalls ein spezielles Lilienmuster) sowie aus Accessoires wie Augenmasken, Haargummis und Kissenbezüge mit neun verschiedenen Aufdrucken.

Die Online-Kollektion LILYSILK X MIKA NINAGAWA ist ab dem 2. August in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Dänemark und Schweden erhältlich.

„Die Philosophie von LILYSILK, spektakulär zu leben, steht im Einklang mit dem positiven Geist, den ich mit jeder meiner Kreationen bei anderen auslösen möchte", so Ninagawa. „Ich bewundere das große Verantwortungsbewusstsein, die hohe Qualität der Produkte und das Engagement für Zero Waste und Umweltschutz der Marke. Ich freue mich sehr, mit LILYSILK an dieser fantastischen Kollektion zusammenzuarbeiten."

„Wir freuen uns, diese einzigartige Crossover-Kollektion mit Mika Ninagawa auf den Markt zu bringen", erklärte David Wang, CEO von LILYSILK. „Die weltbekannte Künstlerin Mika Ninagawa fängt Blumen und ihre Essenz in ihrer ganzen Pracht ein. Wir fühlen uns geehrt, ihre Ästhetik in diese Kollektion zu integrieren, deren wunderschöne Muster für Leidenschaft und Positivität im Leben stehen."

Informationen zu Mika Ninagawa

Mika Ninagawa ist eine japanische Regisseurin und Fotografin, die sowohl für ihre Fotografie als auch für ihre Filmarbeit ausgezeichnet wurde, unter anderem mit Japans hoch angesehenem Kimura Ihei Award. Ihre Ausstellung „Into Fiction/Reality" zog zwischen 2017 und 2021 über 340.000 Besucher in Museen in ganz Japan an. Sie führte auch Regie bei mehreren Filmen, darunter „Sakuran" (2007), „Helter Skelter" (2012), „Diner" (2019) und „No Longer Human" (2019). Ihre Netflix-Originalserie „Followers" wurde 2020 in 190 Ländern veröffentlicht. Ihre jüngste Regiearbeit „xxxHOLiC" erschien im April 2022.

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine weltweit führende Seidenmarke, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem spektakulären und gleichzeitig nachhaltigen Leben zu inspirieren, und sich dabei sowohl um ihre Kunden als auch um die Umwelt zu sorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk auf Instagram und @Lilysilk auf Facebook.

