Abschied von Lotte Ingrisch am 22. August auf dem Friedhof Hietzing

Bestattung Wien mit Durchführung der Trauerfeier beauftragt

Wien (OTS) - Die Aufbahrung der verstorbenen Lotte Ingrisch findet am Montag, dem 22. August 2022 von 10:00 – 12:00, auf dem Friedhof Hietzing (Maxingstraße 15, 1130 Wien) statt.



Für die Öffentlichkeit besteht die Möglichkeit, Abschied zu nehmen und sich in das Kondolenzbuch einzutragen.



Beisetzung

Die Beisetzung in das Familiengrab erfolgt in aller Stille.



Unternehmensprofil Bestattung Wien

Die 1907 gegründete Bestattung Wien ist das größte Bestattungsunternehmen Österreichs und eines der größten in Europa. Seit Bestehen des Unternehmens wurden rund zwei Millionen Beerdigungen und weltweite Überführungen organisiert. Derzeit werden jährlich rund 18.500 Bestattungsleistungen durchgeführt. Die Bestattung Wien führt fünfzehn Kundenservicestellen in Wien. Mehr dazu unter www.bestattungwien.at





Rückfragen & Kontakt:

BESTATTUNG WIEN GmbH

Simmeringer Hauptstrasse 339

1110 Wien

Dr. Florian Keusch

Pressesprecher

Tel.: (01) 501 95 -28031

mailto: florian.keusch @ bestattungwien.at