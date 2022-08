20 neue Lehrlinge starten bei Raiffeisen NÖ-Wien

Raiffeisen NÖ-Wien zählt zu den führenden Arbeitgebern des Landes: 20 junge Menschen starteten diese Woche ihre Lehre in Wien und bei den niederösterreichischen Raiffeisenbanken.

Wien (OTS) - "Die Förderung der Jungen hat bei uns einen besonderen Stellenwert. Mit unserem Lehrlingsprogramm bringen wir frischen Wind in die Raiffeisen Welt und bilden unsere Fachkräfte der Zukunft aus", betont Generaldirektor Michael Höllerer.

Ein erfolgversprechendes Entwicklungsprogramm, die langjährige Erfahrung engagierter Mentor:innen sowie ein modernes Arbeitsumfeld: Das macht Raiffeisen NÖ-Wien zu einem besonders attraktiven Arbeitgeber. Diese Woche starteten 17 junge Menschen ihre Lehre als Bankkauffrau/-mann und drei als E-Commerce-Kauffrau/-mann. Von den insgesamt 20 Lehrlingen werden 13 bei "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" und sieben in Niederösterreich ihre Ausbildung absolvieren.

"Lernen, was man wirklich braucht – nur so kann es funktionieren. Wir bieten ein attraktives Ausbildungsangebot, das innovatives Denken verankert", unterstreicht Höllerer. Die Lehre basiert auf drei Säulen: der Berufsschule, dem Lernen "on-the-job" mit Mentor:innen-Begleitung sowie vertiefenden Seminaren am Raiffeisen-Bildungsinstitut MODAL. Zusätzlich zur Lehre als Bankkaufmann/-frau bietet die RLB NÖ-Wien seit dem Jahr 2019 die Ausbildung E-Commerce-Kauffrau/-mann mit digitalem Schwerpunkt an. Während des dreijährigen Programms bekommen die jungen Erwachsenen einen umfassenden Einblick in den digitalen Vertrieb sowie ins Online-Marketing.

Ausbildungsprogramm mit sozialem Aspekt

Abgerundet werden die Lehrjahre durch das Projekt "Sozial.Genial" in Kooperation mit youngCaritas. Dabei zeigen die jungen Raiffeisen Mitarbeiter:innen Engagement bei zahlreichen Projekten wie der "Aktion Kilo gegen Armut" und der Mithilfe beim "Gruft-Punschstand für einen guten Zweck".

In den letzten zehn Jahren verzeichnete die RLB NÖ-Wien als zertifizierter Top-Lehrbetrieb gemeinsam mit den niederösterreichischen Raiffeisenbanken 172 Lehrabschlüsse. Erstmals wurde heuer das Ausbildungsprogramm zur E-Commerce-Kauffrau/-mann von sechs engagierten jungen Menschen erfolgreich absolviert. Ab November kann man sich für 2023 bewerben.

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Konzernkommunikation

+43 1 211 36-2170

presse @ raiffeisenbank.at

http://www.raiffeisenbank.at