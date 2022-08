Klimaschutzministerium, Post und Sodexo kooperieren bei Umsetzung des Klimabonus für alle Österreicher:innen

500 Euro kommen per Überweisung und als Gutschein – in tausenden Geschäften einlösbar oder bei der bank99 zu Bargeld tauschen

Wien (OTS) - Das Klimaschutzministerium, die Österreichische Post und Sodexo kooperieren bei der Umsetzung des Klimabonus für alle Österreicher:innen. Neben der direkten Überweisung an all jene mit aktuellen Kontodaten, kommt der Klimabonus auch als Gutschein. Wenn keine aktuellen Kontodaten in FinanzOnline hinterlegt sind oder die Empfänger:innen überhaupt kein Konto haben, wird ein Brief mit Gutschein an die aktuelle Meldeadresse verschickt.



Diese Zustellung wird von der Österreichischen Post CO2-neutral mit RSa-Briefen umgesetzt. Das sorgt dafür, dass der Klimabonus sicher und bei den korrekten Empfänger:innen ankommt. Der Gutschein besteht aus Recycling-Papier und wird von Sodexo umgesetzt und kann in tausenden Geschäften und Partnerbetrieben branchenübergreifend in ganz Österreich verwendet oder in einer Geschäftsstelle der bank99 in Bargeld eingetauscht werden. Sodexo hat für dieses Projekt im Frühjahr eine europaweite Ausschreibung gewonnen.



Klimaschutzministerin Leonore Gewessler:

„Der Klimabonus ist ein Großprojekt. Er ist nicht nur ein zentraler Baustein der ökosozialen Steuerreform, sondern gerade heuer auch eine wichtige Entlastung für die Menschen in unserem Land. Der Klimabonus kommt direkt und ganz ohne Antrag aufs Konto oder per Post. Damit das gelingt, braucht es kompetente Partner:innen. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Post und Sodexo zwei Unternehmen mit der notwendigen Erfahrung an Bord haben.“



Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits and Rewards Services Austria:

„Als Marktführer in der Abwicklung steuerfreier Sozialleistungen und öffentlicher Transferleistungen verfügt Sodexo über das nötige Know-how, um ein Projekt dieser Größenordnung verlässlich und reibungslos umzusetzen. Für die unkomplizierte Einlösung der Klimabonus-Gutscheine bauen wir ein eigenes Einlösestellennetzwerk auf. Um es auch kleinen österreichischen Unternehmen zu ermöglichen, als Akzeptanzpartner von der Klimabonus-Gutschein-Aktion und der so gestärkten regionalen Kaufkraft zu profitieren, gestalten wir den Registrierungsprozess bewusst einfach. Eine gesonderte technische Infrastruktur ist für die Gutschein-Annahme ebenfalls nicht vonnöten.“



DI Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG:

„Der Klimabonus ist für die Menschen in Österreich eine wichtige Hilfe gegen die Teuerung. Wir sind uns als Post der großen Verantwortung bewusst, die uns bei der Zustellung dieser Gutscheine zukommt. Wir werden daher alles daransetzen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Durch Produktion, Kommissionierung, Zustellung als RSa-Brief und Auszahlung über die bank99 stellen wir erneut unter Beweis, welchen Beitrag die Post für die Menschen in diesem Land leistet.“



Den Klimabonus bekommen alle Menschen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. Erwachsene erhalten heuer insgesamt 500 Euro (250 Euro Klimabonus und 250 Euro Anti-Teuerungsbonus), für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gibt es die Hälfte, also 250 Euro. Der Klimabonus kommt automatisch. Ganz egal ob per Gutschein oder per Überweisung – es ist kein Antrag erforderlich. Der erhöhte Klimabonus ist damit eine wichtige Maßnahme der Bundesregierung im Kampf gegen die Teuerung.



