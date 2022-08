Heavy User von Mobilitäts-Apps: Jüngere und Wiener:innen

Drei Viertel der Österreicher:innen nutzen zumindest fallweise Apps, um die beste Möglichkeit zu finden, von A nach B zu kommen

Wien (OTS) - Zu Fuß, mit dem Rad, mit den Öffis, dem E-Roller oder dem Auto? Wer von A nach B kommen möchte, hat oft die Qual der Wahl. Bei der Wahl des optimalen Verkehrsmittels sind Mobilitäts-Apps eine nützliche Hilfe. Und die werden genutzt – rege vor allem von Jüngeren und Wiener:innen –, wie die aktuelle AutoScout24.at-Trendumfrage* zeigt.

Ein Viertel befragt Apps zumindest wöchentlich

Rund drei Viertel der Österreicher:innen planen ihre Wege zumindest selten mithilfe einer App. Häufiger genutzt – heißt zumindest wöchentlich – werden derartige smarte Helfer von einem Viertel. Besonders affin sind Personen, deren Mobilitätsverhalten sich durch die Corona-Pandemie nachhaltig verändert hat (35 Prozent), die ein Klimaticket besitzen (44 Prozent) oder sich vorstellen können, eines zu kaufen (31 Prozent).

Jüngere und Wiener:innen sind „Heavy User“

Was die Studie klar hervorbringt: Heavy User von Mobilitäts-Apps sind 18- bis 29-Jährige und Wiener:innen: 4 von 10 Jüngeren lassen sich zumindest wöchentlich den optimalen Verkehrsmittelmix von einer App vorschlagen. Unter den über 30-Jährigen nutzt nur ein Fünftel smarte Helfer in Form von Apps. Im Bundesländervergleich sind die Wiener:innen Vielnutzer (36 Prozent). In den östlichen (20 Prozent) und den westlichen Bundesländern (23 Prozent) sind es deutlich weniger.

Ein Drittel lässt sich von der App beraten

Wer Mobilitäts-Apps nutzt, schätzt auch die Beratungskompetenz, was die beste Wahl des Verkehrsmittels anbelangt. So sagt ein Drittel der Nutzer:innen, dass sie sich aufgrund der Vorschläge der App zumindest fallweise für ein anderes Verkehrsmittel entscheiden als ursprünglich geplant. Wer Mobilitäts-Apps zumindest wöchentlich nutzt, ist noch beratungswilliger. In dieser Gruppe revidieren 55 Prozent die ursprüngliche Wahl aufgrund der Software-gestützten Vorschläge.

Über die Trendumfrage:

* Für die Trendstudie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2022 für AutoScout24 500 österreichische Autobesitzer:innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.

