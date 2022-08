AMS Wien: Neue Vermittlungsinitiative für Tourismusbranche

„Gastro to Go!“ für Jobsuchende aus dem Tourismusbereich klärt, ob die vorhandenen Kenntnisse für die rasche Arbeitsaufnahme ausreichen, vermittelt direkt und bietet kurzes Fresh-Up an

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Juli 2022 im Jahresvergleich um 16,9 Prozent auf 97.284 zurückgegangen, die der AMS-Kundinnen und Kunden in Schulung um 10,4 Prozent auf 30.441 angestiegen. Die Summe beider Gruppen ist um 11,7 Prozent (16.918 Betroffene) kleiner geworden. Insgesamt waren im Juli 127.725 Personen vorgemerkt. Die Arbeitslosigkeit liegt somit unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Die Beschäftigung liegt auf einem Rekordhoch von 905.000.

Die Zahl der Über-50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 17,7 Prozent geringer geworden, die der Unter-25-Jährigen um 0,5 Prozent.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im Juli in Hotellerie und Gastronomie um 25,1 Prozent zurückgegangen, in der Warenproduktion um 17,9 Prozent, im Einzelhandel um 18,2 Prozent und im Bau um 12,8 Prozent.

„Besonderes Augenmerk legen wir aktuell auf die Tourismusbranche“, sagt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. Hier setzt die neue Initiative „Gastro to Go!“ des AMS Wien an. Die Informationstage zeigen die vielfältigen Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Branche auf, es wird auch sofort auf offene Stellen für Wien und ganz Österreich vermittelt.

Konzipiert ist die Initiative für Personen über 18 Jahren, die bereits über Berufserfahrung in diesem Bereich verfügen. Jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht sofort eine Stelle antreten können, weil sie noch zusätzliche Qualifizierung benötigen, können ein so genanntes „Fresh-Up-Modul“ besuchen. Dieses macht sie in zwei Wochen jobfit. Insgesamt stehen rund 100 Plätze zur Verfügung.

Insgesamt werden mit „Gastro to Go!“ 1200 Personen angesprochen und aktiviert, rasch wieder in die Tourismusbranche einzusteigen. Der erste Informationstag fand bereits am 21. Juli statt, drei weitere sind bis Anfang September geplant. Speziell für Ukrainer und Ukrainerinnen ist der Termin am 1. September reserviert, hier wird auch eine verlängerte Dauer des Fresh-Up-Moduls von 6 Wochen angeboten.

