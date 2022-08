Die WESTbahn fährt nun öfter zwischen Wien und München

Ab 2. August 2022 gibt es sechs Direktverbindungen pro Tag und Fahrtrichtung

Die ständig wachsende Nachfrage bestätigt uns darin, dass unsere Direktverbindungen für viele Reisende interessant ist. Wir verbinden Wien und München in 3 Stunden 43 Minuten – und Tickets für eine Fahrt mit der WESTbahn auf dieser Strecke gibt es schon ab 23,99 Euro. Damit sind wir nicht nur der einzige private Betreiber, der im Fernverkehr von und nach München fährt, sondern auch der schnellste und günstigste Anbieter auf dieser Strecke DI Thomas Posch, Geschäftsführer der WESTbahn 1/3

Mit der Erweiterung auf sechs Verbindungen pro Tag können Reisende nun sogar Tagesausflüge in die bayerische Landeshauptstadt unternehmen: Bei Abfahrt um 6.10 Uhr vom Westbahnhof ist man um 10.13 Uhr in München Hauptbahnhof. Bis zur letzten Rückfahrt von dort um 17.49 Uhr ist Zeit für Erkundungstouren und Besuche - und man ist um 21.50 Uhr wieder zurück in Wien. DI Thomas Posch, Geschäftsführer der WESTbahn 2/3

Unsere moderne, komfortable und auf dem letzten Stand der Technik stehende Doppelstock-Zugflotte ist erst wenige Monate ´jung´. Mit unserem Konzept von First Class, Comfort Class und Standard Class können wir für jede und jeden die richtige Reisemöglichkeit bieten. Besonders entspannt ist die Fahrt übrigens, wenn man online das Ticket kauft und im Zug den Relax Check-in nutzt: Dabei wird durch einen sehr einfachen Vorgang der QR-Code am Sitzplatz mit dem Ticket verknüpft, so dass keine Ticketkontrolle mehr nötig ist. Mag. Florian Kazalek, Geschäftsführer der WESTbahn 3/3

Wien (OTS) - Am 8. April 2022 hat die WESTbahn ihre umsteigefreien Zugverbindungen von Wien nach München aufgenommen und damit erstmals den Schritt ins benachbarte Ausland gewagt. Das neu geschaffene Zusatzangebot im Schienenverkehr wurde von Beginn an sehr gut angenommen.

Daher weitet die WESTbahn bereits nach wenig mehr als 100 Tagen ihren Fahrplan zum 2. August auf sechs tägliche Züge pro Richtung aus und verbindet damit noch öfter die Donau- mit der Isarmetropole: Nach Abfahrten von Wien Westbahnhof um 6.10 Uhr, 8.10 Uhr, 10.10 Uhr, 12.10 Uhr, 16.10 Uhr und 18.10 Uhr fährt die WESTbahn mit ihrem üblichen Halteschema bis Salzburg und von dort ohne planmäßigen Halt bis München Ost weiter. Wenige Minuten später endet die Fahrt am Holzkirchner Flügel des Münchner Hauptbahnhofs.

„ Die ständig wachsende Nachfrage bestätigt uns darin, dass unsere Direktverbindungen für viele Reisende interessant ist. Wir verbinden Wien und München in 3 Stunden 43 Minuten – und Tickets für eine Fahrt mit der WESTbahn auf dieser Strecke gibt es schon ab 23,99 Euro. Damit sind wir nicht nur der einzige private Betreiber, der im Fernverkehr von und nach München fährt, sondern auch der schnellste und günstigste Anbieter auf dieser Strecke “, sagt DI Thomas Posch, Geschäftsführer der WESTbahn. „ Mit der Erweiterung auf sechs Verbindungen pro Tag können Reisende nun sogar Tagesausflüge in die bayerische Landeshauptstadt unternehmen: Bei Abfahrt um 6.10 Uhr vom Westbahnhof ist man um 10.13 Uhr in München Hauptbahnhof. Bis zur letzten Rückfahrt von dort um 17.49 Uhr ist Zeit für Erkundungstouren und Besuche - und man ist um 21.50 Uhr wieder zurück in Wien. “ Mag. Florian Kazalek, Geschäftsführer der WESTbahn, ergänzt: „ Unsere moderne, komfortable und auf dem letzten Stand der Technik stehende Doppelstock-Zugflotte ist erst wenige Monate ´jung´. Mit unserem Konzept von First Class, Comfort Class und Standard Class können wir für jede und jeden die richtige Reisemöglichkeit bieten. Besonders entspannt ist die Fahrt übrigens, wenn man online das Ticket kauft und im Zug den Relax Check-in nutzt: Dabei wird durch einen sehr einfachen Vorgang der QR-Code am Sitzplatz mit dem Ticket verknüpft, so dass keine Ticketkontrolle mehr nötig ist. “

In der WESTbahn können für Fahrten bis München neben unternehmenseigenen Tickets auch Eurail- und Interrail-Pässe genutzt werden. Produkte anderer Anbieter, das Bayern-Ticket sowie das 9-Euro-Ticket werden nicht akzeptiert.

Rückfragen & Kontakt:

Ines Volpert

Unternehmenskommunikation

WESTbahn Management GmbH

+43 1 899 00 200

presse @ westbahn.at

www.westbahn.at