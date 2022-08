Mit TIK TOK zu jungen Talenten: Mondi vergibt 60 Ausbildungsplätze

Das internationale Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi sucht Lehrlinge und wirbt dazu mit einer neuen, digitalen Lehrlingskampagne.

Eine starke Marke für junge Talente zu etablieren Evelyne Panzenböck, Expertin für Employer Branding bei Mondi

Wien (OTS) - Ohne Knete keine Fete! Präzise, pfiffig, bunt: So präsentiert sich der internationale Verpackungs- und Papierhersteller Mondi in seiner aktuellen Lehrlingskampagne für Österreich und Deutschland.

„Mach deine Mondi Story wahr!“

Unter diesem Titel kommuniziert Mondi mit jungen Auszubildenden auf jenen Kanälen, wo Talente zu finden sind: auf Social Media! „Wir sind auf Facebook, Instagram sowie erstmals auch auf Tik Tok und erreichen damit hohe Affinität zu unserer Zielgruppe“, freut sich Sandra Riedl, HR Country Specialist für Mondi in Österreich. Dabei steht die Berufswahl als Grundlage zur Verwirklichung individueller Lebenspläne im Vordergrund.

Ausgezeichnetes Lehrlingsmarketing: Mondi erhält den Brand 4Young Talents Award

„ Eine starke Marke für junge Talente zu etablieren “, so beschreibt Evelyne Panzenböck, verantwortliche Expertin für Employer Branding bei Mondi ihren Aufgabenbereich. „Das erfolgreiche Werben um Lehrlinge ist die langfristige Weichenstellung für unseren nachhaltigen Unternehmenserfolg und umso mehr freut es uns daher, dass wir mit unserer neuen Kampagne von Beginn an überzeugen können.“, betont Panzenböck anlässlich der Verleihung des „Brand4Young Talent Awards“ in Silber für Mondi’s Lehrlingsmarketing.

60 Ausbildungsplätze in Österreich und Deutschland

Mit acht Standorten und 2.600 Mitarbeiter:innen zählt Mondi in Österreich zu den größten und beliebtesten Arbeitgebern des Landes. Bereits im Vorjahr erhielt das Unternehmen von der Great Place to Work Initiative die Great Start! Zertifizierter Lehrbetrieb-Auszeichnung und zählt damit zu den Top Lehrlingsausbildungsbetrieben in Österreich.

Für 2022 stellt das Verpackungs- und Papierunternehmen wieder mehr als 60 Ausbildungsplätze in Österreich und Deutschland in Aussicht.

Deutschland:

In Deutschland beschäftigt Mondi mehr als 2.800 Mitarbeiter:innen in 13 Werken der unterschiedlichsten Geschäftssegmente, einem Innovationszentrum und zwei Vertriebsbüros.

Bewerbungen sind jederzeit hier möglich:

Für Österreich auf www.mondijobs.at

Für Deutschland auf www.mondijobs.de

Über Mondi

Mondi ist ein global führendes Verpackungs- und Papierunternehmen, das mit bewusst nachhaltigen, innovativen Verpackungs- und Papierlösungen zu einer besseren Welt beiträgt. Wir sind entlang der Wertschöpfungskette tätig – von der Bewirtschaftung von Wäldern über die Produktion von Zellstoff, Papier und Kunststofffolien bis hin zur Entwicklung und Herstellung von effizienten Industrie- und Konsumgüterverpackungen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Strategie und ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Vorbildhaft für unsere Branche ist unser kund*innenorientierter Ansatz EcoSolutions, bei dem wir die richtigen Fragen stellen, um die nachhaltigste Lösung zu finden. 2021 erzielte Mondi einen Umsatz von € 7,7 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von € 1,5 Milliarden.

Mondi ist im Premiumsegment der Londoner Börse gelistet (MNDI) und an der Börse von Johannesburg zweitnotiert (MNP). Mondi ist im FTSE 100 vertreten und wurde 2008 in den FTSE4Good-Index und 2007 in den FTSE/JSE Responsible Investment Index aufgenommen.

In Österreich beschäftigt Mondi 2.500 Mitarbeiter*innen an acht Standorten.

