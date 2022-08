Sicherheit am Meer in Kroatien an erste Stelle! Urlaub in Kroatien

Tourismus Nachbarländer und die EU scheinbar liberaler! Naturtalente als Skipper in der EU ? Kroatien hat einer der strengsten Vorschriften für die Sicherheit am Meer in der EU.

Zagreb, Wien (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - Vorbildlich in der EU im Bereich Sicherheit am Meer ist das Kroatien einer von wenigen Ländern in Europa eine Führerscheinpflicht für alle motorisierten Boote hat und anders als viele EU-Länder die Führerscheinprüfungen nicht in defacto "private Hände" gelegt hat.

Man kann motorisierte Boote im Küstennahen Bereich ohne Bootsführerschein in den Nachbarländern von Kroatien fahren:

- Italien bis 40 PS ohne Bootsführerschein

- Griechenland bis zu 70 PS ohne Bootsführerschein

- Deutschland bis 15 PS ohne Bootsführerscheinund (und bis zu 15m!!)



- Spanien bis 15 PS ohne Bootsführerschein (sogar am Atlantik!)



Zumeist verursachen kleine Boote im küstennahen Bereich katastrophale Unfälle. Oft fehlt ein grundlegendes Wissen über das Meer und die Vorschriften und Gefahren. Irgendwie auch klar, wenn in so manchen EU-Land defacto JEDER ohne Bootsführerschein fahren darf. Auch eine Schwimmbojen Pflicht oder Schwimmwesten Pflicht für Stand UP Paddler mit Berechtigungsschein wäre wünschenswert in der EU!

Informationen Bootsführerscheine Bootsführerschein

Rückfragen & Kontakt:

AC Nautik e.U - Martin Fuchshofer

support @ kuestenpatent-kroatien.at

www.ac-nautik.at