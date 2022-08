„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – am 2. August in ORF 2

Zu Gast bei Familie Kottulinsky auf Schloss Neudau in der Steiermark

Wien (OTS) - In der zweiten Folge der neuen Ausgaben der beliebten ORF-Sendereihe „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ besucht Johann-Philipp Spiegelfeld am Dienstag, dem 2. August 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 das 1371 erstmals urkundlich erwähnte Schloss Neudau in der Oststeiermark. Der Moderator, der selbst aus einem alten österreichischen Adelsgeschlecht stammt und studierter Historiker, Berufspilot, Familienvater sowie in seiner Freizeit Malteser-Rettungssanitäter ist, verbringt zwei Tage bei Familie Kottulinsky, den Besitzern des Schlosses – und trifft dort überraschend auch auf Johannes Schwarzenberg. Johann-Philipp Spiegelfeld erforscht bei seinem Besuch so manches Geheimnis der Gemäuer, erfährt Spannendes über die Geschichte der Familie, besucht den imposanten Familienfriedhof und „hilft“ bei der Betreuung des großen Fischteiches. Die Land- und Forstwirtschaft der Familie Kottulinsky hat nicht nur eine lange Tradition, sondern ist auch zukunftsfit gemacht worden. Ein Rundgang durch die zahlreichen historischen und privaten Räumlichkeiten – insgesamt hat das Schloss mehr als 50 Zimmer – und ein kleines Schlosskonzert runden den zweitägigen Besuch ab.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – die weiteren Ausgaben im Überblick:

Folge 3 (9. August): Schloss Altenhof in Oberösterreich / Familie Salburg-Falkenstein

Folge 4 (16. August): Kaiservilla Bad Ischl in Oberösterreich / Familie Habsburg-Lothringen

Folge 5 (23. August): Schloss Scharnstein in Oberösterreich / Familie Seyrl

„Herrschaftszeiten“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

Auf Flimmit (flimmit.at) können alle Folgen der neuen, zweiten Staffel schon jetzt gestreamt werden. Alle, die Lust auf weitere Privatführungen durch die Familiensitze (ehemaliger) österreichischer Adelshäuser haben, finden die erste Staffel von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ebenfalls auf Flimmit.

