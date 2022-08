Karriereforum Salzburg Lehre – ein „crossmediales“ Erlebnis

Die innovative Lehrlingskampagne der „Salzburger Nachrichten“, live am 29. September 2022 im Cineplexx Salzburg und online auf karriereforum.eu.

Salzburg (OTS) - Das Karriereforum Lehre findet heuer am 29. September bereits zum achten Mal statt. Das Forum selbst hat sich in kürzester Zeit zu einer festen Institution im Veranstaltungskalender entwickelt und sich dabei jedes Jahr neu den Bedürfnissen und Wünschen der Jugendlichen und Arbeitgeber angepasst. Neben den im Land Salzburg angebotenen Lehrberufen und Unternehmen liegt der Fokus beim Karriereforum Lehre auf der Unterstützung der jungen Menschen und besonders derer, die sich für einen Lehrberuf entscheiden. Zu diesem Zweck werden offizielle Anlaufstellen zur Berufsfindung ebenso zielgruppenspezifisch präsentiert wie ausbildende Unternehmen und Branchen. Auf jugendgerechte Art und Weise werden grundlegende Informationen in multimediale und interaktive Workshops verpackt. Denn wer könnte hier authentischer beraten als sich in der Lehre befindende Jugendliche, quasi aus der Praxis, von Lehrlingen für Lehreinteressierte.

Lebende Zeitung – das „Karriereforum Lehre“-Magazin

Das Herzstück der Veranstaltung bildet das überarbeitete Messe-Magazin, welches den „Salzburger Nachrichten“ am 17. September beiliegt. Multimediale Inhalte, also Bilderstrecken, Videos und Online-Links der Partner und teilnehmenden Unternehmen, finden sich wie gewohnt auf der veranstaltungseigenen Website. Alle Daten und Nutzerhinweise zur digitalen Teilnahme am Karriereforum Lehre sind sowohl im Magazin als auch auf der Website vorhanden. Das Magazin kann ab dem 19. September auch online unter www.karriereforum.eu digital abgerufen werden.

Digitale Ergänzung – neue Chancen

Über die Website www.karriereforum.eu ist das Event am 29. September im Stream erlebbar. Dieser besteht aus aufeinander aufbauenden Inhalten. Vorab ist der eigens produzierte Spielfilm zu erleben. Ebenjener, der den Live-Besucherinnen und -Besuchern im Cineplexx Salzburg Airport vorgeführt wird. Die ausschließlich jugendlichen Darsteller agieren in der Berufsfindung völlig unterschiedlich und zeigen dabei, wie Talente eingesetzt werden können, Motivation umgesetzt und Hilfe angenommen werden kann. In den Film integriert sind die Lehrstellenchecks. Hier präsentieren Lehrlinge ihre Berufe, Arbeitgeber und beschreiben ihren Bewerbungsweg in kurzen Clips. Im zweiten Teil wird intensiv das Thema Bewerbung bearbeitet. Von der Berufsfindung bis zum Vorstellungsgespräch führt Moderatorin Andrea Dockter die Zuschauerinnen und Zuschauer durch vier Workshop-Blöcke. Um auch diese möglichst authentisch abzubilden, hat das Team der „Salzburger Nachrichten“ Lehrlinge eingeladen, die ihre Erfahrungen und Vorgehensweisen schildern.

Um die Berührungsängste der angehenden Fachkräfte zu minimieren, stellen sich die Lehrlingsverantwortlichen der Partner in kurzen Clips auf der Eventwebsite vor. Die Firmenprofile auf der Website bieten allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, in teilnehmende Unternehmen hineinzuschnuppern sowie angebotene Lehrberufe kennenzulernen.

Noch mehr Inhalte rund um das Thema Lehre und die Berufsfindung

Einen weiteren digitalen Baustein des Karriereforums Lehre bilden die Inhalte für Lehreinteressierte, deren Eltern und für Lehrerinnen und Lehrer. Hier finden sich Arbeitsunterlagen, wichtige Infos zu Beratungsstellen, diverse Fragestellungen sowie der JobWEGWEISER, ein Online-Tool, welches es ermöglicht, durch die Beantwortung von zehn Fragen die für sich selbst passende Branche auszuwählen.

Die Informationen und Hilfestellungen auf der Website www.karriereforum.eu helfen dabei, Jugendliche auf ihrem Weg zum für sie passenden Beruf bestmöglich zu unterstützen.

Die Teilnahme am Programm und der Besuch der Veranstaltung sind kostenfrei.

Das karriere.SN-Team freut sich über konstruktives Feedback und Anregungen der Zuschauerinnen und Zuschauer, gerne via E-Mail an karriereforum @ sn.at

Karriereforum Salzburg Lehre

Wann: 29. September 2022 von 8.30 bis 13.00 Uhr

Wo: Cineplexx Salzburg Airport und digital auf karriereforum.eu

Eintritt: frei, Anmeldung obligat – https://www.karriereforum.eu/karriereforum-lehre

Weitere Infos in Kürze auf: https://www.karriereforum.eu

