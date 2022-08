Raus aus „Balkonien“: Wien im Sommer auf zwei Rädern entdecken!

Themenradwege der Stadt Wien bieten vielfältige Möglichkeiten, die Stadt zu erkunden

Wien (OTS) - Neue Perspektiven auf die eigene Stadt gewinnen und Wien quasi als Tourist*in entdecken: Dazu laden die insgesamt elf Themenradwege der Stadt Wien ein. Von kurzen über mehrstündige bis hin sogar zu mehrtägigen Routen ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Je nach Temperatur und Interesse kann aus dem vielfältigen Angebot an Themenradwegen der Stadt Wien gewählt werden. Auch eine Kombination verschiedener Routen, wie beispielsweise dem Wiental- und dem Gürtelradweg, ist natürlich möglich. „Die Themenradwege der Stadt Wien sind ein sehr gutes Beispiel dafür, wie abwechslungsreich Radfahren in Wien ist. Mein persönlicher Lieblingsthemenradweg ist der Liesingbach-Radweg, weil er unter anderem an dem beeindruckenden Wohnpark Alt Erlaa und am naturnah umgestalteten Liesingbach entlangführt und damit auf ein paar Kilometern Stadt und Natur hautnah erlebbar macht“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Am Wasser entlang: Der Donau-Radweg

Der Donau-Radweg beginnt in Wien an der Stadtgrenze zu Klosterneuburg in der Kuchelau und führt über 26 km durch Wiener Stadtgebiet. Mit der Kuchelauer Hafenstraße befährt man Wiens allererste Fahrradstraße! Weiter geht es am Kahlenbergerdorf vorbei, das für seine Heurigen und Buschenschanken bekannt ist. Von dort aus sind Aufstiege zu den Wiener Hausbergen Leopoldsberg und Kahlenberg möglich. Die Route quert dann Neue Donau und Donauinsel bis man zur UNO-City bzw. dem neu gestalteten und beliebten Erholungs- und Ausgehviertel am Wasser, dem „CopaBeach“ mit seinem bunten Angebot an Freizeit und Gastronomie, kommt. Beim Kaisermühlendamm fährt man an der Alten Donau linkerhand und an der Neuen Donau rechterhand vorbei. Entlang des Ölhafens Lobau führt der Radweg weiter bis in das Auengebiet Lobau, die zum Nationalpark Donauauen gehört. Als EuroVelo 6 führt der Donau-Radweg weiter bis ans Schwarze Meer.

Urbanes Sightseeing: Der Ring-Rundweg

Der Ring-Rundweg führt – wie der Name verrät – an der als Allee ausgestalteten Ringstraße entlang, die die Innere Stadt umschließt. Der 5,4 km lange Ring-Rundweg ist eine besonders komfortable Route mit auf gesamter Strecke baulich getrennten Radwegen. Entlang des Rings gibt es zahlreiche Prachtbauten zu bestaunen, viele Sehenswürdigkeiten laden dazu ein, wenigstens kurz hineinzuschauen – und so der Hitze zu entkommen. Darunter Highlights wie das berühmte Burgtheater, das eindrucksvolle Rathaus im neo-gotischem Stil, das Hauptgebäude der Wiener Universität, die Votivkirche mit Sandsteinfassade, die Börse, die Sternwarte Urania am Donaukanal, Otto Wagners Postsparkasse, der Stadtpark mit Johann-Strauss-Statue und Kursalon, die Staatsoper, die imposante Hofburg mit mehreren Museen, Kunst- und Naturhistorisches Museum, Burggarten und Österreichisches Parlament.

„EuroVelo“: Ferne erleben

Fans von mehrtägigen Touren kommen bei den europäischen Radfernwegen „EuroVelo“ ganz auf ihre Kosten. Zwei dieser Radfernwege führen auch durch Wien: Den 1.900 km langen EuroVelo 9, von der Ostsee bis zur Adria, können Radler*innen auf Wiener Stadtgebiet auf dem Weinviertel- und Laxenburg-Radweg erleben! Die Route geht in Wien über Stammersdorf, Donaukanal und Ring und verlässt die Stadt in Richtung Laxenburg. Nächster Halt: Maribor? Der EuroVelo6 führt auf 3.663 Kilometern vom Atlantik – durch Wien den Donau-Radweg entlang – bis zum Schwarzen Meer.

Eine Übersicht aller Themenradwege in Wien gibt es hier: Themenradwege in Wien - Karte, Routen, Informationen zu den Radfernwegen EuroVelo finden sich hier: Radfernwege in Wien - EuroVelo, Karte

