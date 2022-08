IFA AG: Vier von acht Häusern von „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ vorzeitig und ohne Mehrkosten übergeben

Graz (OTS) -



Kalkulierte Baukosten wurden eingehalten, Fertigstellung drei Monate früher als geplant

Mehr als zwei Drittel der 88 geförderten Neubauwohnungen bei Übergabe bereits vermietet

Abschluss des gesamten Projekts im Herbst 2022

Drei Monate früher als geplant und nach nur 19 Monaten Bauzeit sind der erste Bauabschnitt und damit vier von acht Häusern des Immobilieninvestments „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ fertiggestellt. Trotz pandemiebedingter Lockdowns, Unterbrechungen in Lieferketten und der durch die Ukrainekrise zusätzlich angetriebenen Preisdynamik für Bau- und Rohstoffe realisierte IFA diese Wohngebäude vorzeitig und im Rahmen der geplanten Baukosten. Über zwei Drittel der 88 geförderten Neubauwohnungen mit durchdachten Grundrissen und privaten Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse oder Balkon waren bei Übergabe im Juli bereits an Mieter:innen vergeben. Das zeigt: Hochwertiger, leistbarer Wohnraum, eingebettet in gut ausgebaute bestehende Infrastruktur mit optimaler Verkehrsanbindung, Tiefgarage und hochqualitativen, begrünten Allgemeinflächen ist und bleibt begehrt.

„Vorausschauende Konzeption, tiefe Marktkenntnis und stabile Partnerschaften sind in turbulenten Zeiten entscheidend. Trotz fordernder Umfeldfaktoren konnten wir die ersten vier Wohnhäuser von ‚186 Grad | Wohnensemble Graz Süd‘ innerhalb der vorgesehen Kosten drei Monate früher als geplant für unsere Investor:innen realisieren. Ich danke allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG.

„186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ umfasst insgesamt acht Häuser mit 160 geförderten Neubauwohnungen im grünen Grazer Trendstadtteil Straßgang. An diesem inflationsgeschützten Realwertinvestment mit langfristig soliden Renditen haben sich 158 private Anleger:innen über ein IFA Bauherrenmodell bzw. ein IFA Bauherrenmodell Plus beteiligt. Die Investitionssumme beträgt rund 43 Mio. Euro. Die Realisierung des gesamten geförderten Wohnbauprojekts wird im Herbst abgeschlossen.

Alle Informationen zu diesem und weiteren Investments unter www.ifa.at.

Über IFA – Institut für Anlageberatung



Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at