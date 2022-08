Sechs neue Partner:innen erweitern das Führungsteam Tax und Legal Services bei PwC Österreich

Wien (OTS) - PwC Österreich baut seine Führungsetage weiter aus: Daniela Stastny, Thomas Schneider (42), Mario Wegner (37) und Stefan Perklin (40) erweitern ab sofort die Partnerschaft im Fachbereich Steuerberatung. In der Rechtsberatung ergänzen Axel Thoß (46) und Simone Maier-Hülle (48) das Führungsteam von PwC Legal.



Zum Start des neuen Geschäftsjahres ergänzen seit Anfang Juli sechs neue Partner:innen den Fachbereich Tax und Legal Services bei PwC Österreich:

Mag. Daniela Stastny verfügt über mehr als über 25 Jahre Berufserfahrung im Bereich des nationalen und internationalen Steuerrechts bei PwC Österreich. Neben ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien hat sie einen Diplomlehrgang an der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im Bereich Förderungen abgeschlossen. Als zertifizierte Förderberaterin leitet Daniela Stastny daher auch den Fachbereich Förderungen und Forschungsprämie bei PwC Österreich. Ihre Expertise gibt die gebürtige Wienerin laufend bei Fachvorträgen im In- und Ausland weiter und unterstützt als Fachspezialistin die Evaluierungsgruppe Forschungsprämie im Bundesministerium für Finanzen. Zudem ist sie Mitglied im Arbeitskreis für Forschung, Technologie und Innovation in der Industriellenvereinigung.

MMag. Thomas Schneider (42) ist seit 2005 bei PwC Österreich tätig. Dabei hat er sich auf Konzernsteuerrecht, internationales Steuerrecht, Mergers und Acquisitions sowie Umgründungen spezialisiert. Daneben ist er als Fachautor tätig. Der gebürtige Vorarlberger studierte Rechtswissenschaften und internationale Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck und absolvierte ein Auslandsjahr an der Marquette University, Milwaukee/Wisconsin (USA).

Mag. Mario Wegner, LL.M. (37) leitet seit 2018 den Bereich Tax Litigation (Abgabenverfahren und Finanzstrafrecht) bei PwC Österreich und betreut dabei sowohl Privatkund:innen als auch nationale Unternehmen und globale Konzerne. Der studierte Jurist und Ökonom verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in diesen Bereichen und ist zertifizierter Finanzstrafrechts- und Abgabenverfahrensrechtsexperte. Zudem ist der gebürtige Kremser Autor zahlreicher Fachpublikationen und hält regelmäßig Vorträge zu den Themen Finanzstrafrecht und Abgabenverfahrensrecht.

Stefan Perklin, MSc (40) leitet im Bereich People & Organisation die Bereiche Outsourcing, Transformation und Beratung bei der Lohnverrechnung. Er begann seine Karriere 2002 im Asset & Wealth Management von PwC und hat berufsbegleitend das Masterstudium “Controlling and Financial Leadership” an der Donau-Universität Krems absolviert. Sein Fokus liegt unter anderem auf Digitalisierungs- und Optimierungsprojekten rund um das Thema Lohnverrechnung, der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Beratung nationaler und internationaler Sachverhalte, sowie der Betreuung von Private Clients.

Mag. Dr. Axel Thoß (46) leitet seit 2018 die Praxisgruppen „Dispute Resolutions & Contracts” und „Datenschutzrecht” bei PwC Legal in Österreich. Er verfügt über mehr als 20 Jahre an Berufserfahrung und Expertise in den Bereichen Dispute Resolution (Arbitration, Litigation), Insolvenz- sowie IT- und Datenschutzrecht. Axel Thoß ist zertifizierter Datenschutzbeauftragter und betreut in dieser Funktion namhafte Unternehmen insbesondere im Gesundheitsbereich. Nach seiner Promotion an der Universität Rostock war der gebürtige Norddeutsche u.a in renommierten Rechtsanwaltskanzleien sowie unternehmensseitig als Rechtsabteilungsleiter und Senior Compliance Officer tätig. Er ist Herausgeber und Autor zahlreicher Publikationen zum Zivil- und Datenschutzrecht.

Mag. Simone Maier-Hülle (48) stieg mit Juli 2022 als erfahrene Partnerin bei PwC Legal in Österreich ein. Zuvor war sie seit 2018 Partnerin bei Müller Partner Rechtsanwälte und davor bei der von ihr gegründeten Anwaltskanzlei nmh2 tätig. Die Expertise der Juristin liegt vor allem in den Bereichen Bauträgerrecht, Miet- und Wohnrecht, immobilienrechtliche Prozessführung und nationale Immobilientransaktionen. Mit diesem Hintergrund erweitert sie bei PwC Legal das stark wachsende Real Estate Team. Die gebürtige Wienerin absolvierte ihr Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien.

„Ich freue mich sehr, dass wir zum Start des neuen Geschäftsjahres gleich sechs neue Partner:innen in unserem Fachbereich willkommen heißen. Mit dieser vielseitigen Expertise und neuen Denkansätzen können wir unser Dienstleistungsangebot in der Steuer- und Rechtsberatung weiter ausbauen und zukunftsorientiert gestalten“, erklärt Christine Weinzierl, Tax und Legal Services Leader bei PwC Österreich.

Über PwC



Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen und wichtige Probleme lösen – das sehen wir bei PwC als unsere Aufgabe. Wir sind ein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen in 156 Ländern. Mehr als 295.000 Mitarbeiter:innen erbringen weltweit qualitativ hochwertige Leistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist. Und erfahren Sie mehr unter www.pwc.at.

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Rückfragen & Kontakt:

PwC Österreich

Anna-Maria Oberpriller

Corporate Communications

Tel.: +43 1 501 88 5115

anna-maria.oberpriller @ pwc.com